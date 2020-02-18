В Дагестане планируют построить на треть больше ФАПов в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана в текущем году планируют построить 29 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), что на девять объектов больше по сравнению с прошлым годом. Большинство ФАПов планируется построить в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщается во вторник на сайте Министерства здравоохранения Дагестана со ссылкой на главу регионального ведомства Джамалудина Гаджиибрагимова.

"В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в текущем году выделяются средства на закупку 19 ФАПов, еще десять пунктов планируется открыть уже за счет регионального бюджета", - приводятся на сайте слова главы Минздрава региона. Медицинские пункты в первую очередь устанавливают в тех населенных пунктах, где имеется "наиболее острая необходимость в их открытии". К 2024 году сеть ФАПов должна охватить все сельские территории региона, говорится в сообщении.

Как отметил Гаджиибрагимов, укрепление первичного звена районного здравоохранения новыми ФАПами позволит "существенно повысить доступность оказания первичной медико-санитарной помощи для населения". "Пункты оснащаются всем необходимым для оказания и плановой, и неотложной и экстренной помощи и соответствуют современным требованиям", - цитирует пресс-служба министра.

Он также сообщил, что, в рамках реализации проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" стартовали работы по подключению ФАПов к интернету, что позволит в электронном виде получать результаты анализов из районных больниц, а также сделать доступнее телемедицинские консультации.

"Это значит, что пациенты смогут получать советы врачей центральных районных и даже республиканских больниц, не выезжая за пределы своего населенного пункта. К телемедицинской информационной системе уже подключились 15 ФАПов", - сообщается на сайте. Как сообщал ТАСС ранее, власти Дагестана в 2019 году благодаря экономии выделенных в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" средств вместо запланированных 15 ФАПов построили 20.

По данным Минздрава России, федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" обеспечивает до 50% успеха реализации других федеральных проектов. Основная цель этого федерального проекта - обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения и увеличение охвата россиян медицинской профилактикой в рамках ежегодных осмотров и диспансеризации.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.