В ДВФУ стартует программа Третьяковки по подготовке кадров для культурного кластера

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Занятия совместной образовательной программы "Арт-менеджмент и музейное кураторство" государственной Третьяковской галереи и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начнутся во Владивостоке 25 февраля. Она направлена на подготовку кадров для строящегося во Владивостоке культурно-образовательного и музейного комплекса, сообщили ТАСС в среду в фонде "Национальное культурное наследие".

"По итогам конкурсного отбора на программу приняты 22 студента различных направлений подготовки ДВФУ, среди которых культурология, журналистика, история, востоковедение и др. В течение этого года студенты познакомятся с историей искусства, актуальными гуманитарными исследованиями, основами музейной практики, а также пройдут стажировки в профильных организациях и смогут реализовать собственный выпускной проект", - сообщили ТАСС в фонде.

Со студентами будут работать преподаватели ДВФУ и сотрудники Третьяковской галереи: научный сотрудник Татьяна Самойлова, методист Любовь Головина, заведующий сектором методической работы Екатерина Середнякова, начальник службы музейного комплектования Анна Шалина, заведующий отделом образовательных программ Дарья Пыркина и начальник службы экспозиционно-выставочной деятельности Александр Годованец. В качестве приглашенных лекторов выступят руководитель школы культурологии Высшей школы экономики Виталий Куренной, директор музея-усадьбы Останкино Геннадий Вдовин и заместитель директора по региональному развитию государственного музея изобразительных искусств им. Александра Сергеевича Пушкина Екатерина Кочеткова.

К старту программы музей современного искусства "Гараж" и фонд современного искусства V-A-C предоставили студентам более 200 книг своих издательских программ. "Библиотека ДВФУ пополнится важной теоретической профессиональной литературой, а также каталогами выставок. Вместе с изданиями Третьяковской галереи новые библиотечные поступления станут базой для подготовки к семинарам и самостоятельной работы студентов", - добавили в фонде.

В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года. На Восточном экономическом форуме президент заострил внимание на важности строительства такого центра во Владивостоке. Создание таких комплексов является одним из приоритетных направлений национального проекта "Культура". Для комплекса в центре Владивостока уже начат подбор персонала.

О проекте кластера

Комплекс во Владивостоке будет располагаться в двух локациях: на острове Русский и на улице Аксаковской - главной видовой площадке города. Комплекс должен объединить филиалы четырех крупных музеев: Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и Музея Востока. В образовательный сегмент кластера войдут филиалы Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. Петра Ильича Чайковского (ЦМШ), Московской государственной академии хореографии (МГАХ), Российского государственного института сценических искусств.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).