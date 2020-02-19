Власти Якутии планируют реконструировать систему водоснабжения в Олекминском районе

ЯКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Реконструкцию системы водоснабжения и строительство водозабора планируют в Олекминском районе Якутии по нацпроекту "Экология". Это позволит круглогодично снабжать более 9,2 тыс. жителей района качественной питьевой водой, сообщил ТАСС в среду начальник отдела по эксплуатации водоснабжения и водоотведения государственного унитарного предприятия "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" (ГУП ЖКХ), которое отвечало за разработку проекта работ, Иннокентий Васильев.

"Станция водоснабжения в Олекминске была установлена в 1984 году с производительностью 1200 кубометров в сутки. На тот момент на станции было смонтировано уже устаревшее оборудование. Кроме того, отсутствовал метод водоподготовки речной воды, то есть технологий по обработке холодной воды с учетом низких температур в зимнее время. Также в период паводка с мая по октябрь меняются органолептические показатели: цветность воды, появляется мутность, вода ухудшается по данным показателям в десятки раз. В период паводка такая вода не очищалась полностью. После реконструкции мы планируем обеспечить питьевой водой круглогодично весь город, также есть планы охватить ближайшие населенные пункты", - сказал Васильев.

Как отметили в пресс-службе ГУП ЖКХ РС (Я), контракт на выполнение работ подписан на сумму 232 млн рублей со сроком реализации в 2021 году. В проекте предусмотрена реконструкция станции водоподготовки производительностью 2400 кубометров в сутки, строительство новой котельной, топливной насосной, резервной дизельной станции, установка резервуаров для воды и другого оборудования.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).