{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Якутии планируют реконструировать систему водоснабжения в Олекминском районе

На проведение работ в регионе направят 232 млн рублей, к реализации проекта приступят в 2021 году
Описание
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ЯКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Реконструкцию системы водоснабжения и строительство водозабора планируют в Олекминском районе Якутии по нацпроекту "Экология". Это позволит круглогодично снабжать более 9,2 тыс. жителей района качественной питьевой водой, сообщил ТАСС в среду начальник отдела по эксплуатации водоснабжения и водоотведения государственного унитарного предприятия "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" (ГУП ЖКХ), которое отвечало за разработку проекта работ, Иннокентий Васильев.

"Станция водоснабжения в Олекминске была установлена в 1984 году с производительностью 1200 кубометров в сутки. На тот момент на станции было смонтировано уже устаревшее оборудование. Кроме того, отсутствовал метод водоподготовки речной воды, то есть технологий по обработке холодной воды с учетом низких температур в зимнее время. Также в период паводка с мая по октябрь меняются органолептические показатели: цветность воды, появляется мутность, вода ухудшается по данным показателям в десятки раз. В период паводка такая вода не очищалась полностью. После реконструкции мы планируем обеспечить питьевой водой круглогодично весь город, также есть планы охватить ближайшие населенные пункты", - сказал Васильев.

Как отметили в пресс-службе ГУП ЖКХ РС (Я), контракт на выполнение работ подписан на сумму 232 млн рублей со сроком реализации в 2021 году. В проекте предусмотрена реконструкция станции водоподготовки производительностью 2400 кубометров в сутки, строительство новой котельной, топливной насосной, резервной дизельной станции, установка резервуаров для воды и другого оборудования.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
Реклама на ТАСС
В Приморье открылся коворкинг для начинающих предпринимателей в центре "Мой бизнес"
Аренда рабочего места составляет здесь 100 рублей в сутки. Бизнесмены также могут получить в центре консультации бухгалтера или юриста
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС