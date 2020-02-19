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75-летие Победы

В Ленинградской области построят парк к 75-летию Победы

Его создадут в городе Всеволожск. На территории парка разместят мемориальную стелу, памятник защитникам Балтийского и Ленинградского неба и полноразмерную модель самолета ДБ-3ф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области построят новый парк в городе Всеволожск к 75-летию Победы, работы будут вестись по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщила в среду в пресс-центре ТАСС начальник отдела организационного обеспечения и формирования комфортной городской среды комитета по ЖКХ региона Марина Григоренко.

"Крупный проект будет реализован [в 2020 году] в городе Всеволожск - это будет парк 75-летия Победы", - сказала Григоренко.

Согласно информации на сайте Всеволожского муниципального района, в парке установят мемориальную стелу, памятник защитникам Балтийского и Ленинградского неба, полноразмерную модель самолета ДБ-3ф (ИЛ-4) и военно-историческую реконструкцию оборонительных сооружений.

"Также крупные объекты в этом году будут реализовываться у нас в городах празднования Дня образования Ленинградской области. Например, в городе Тосно реализуется проект центральной городской площади и спортивного парка. В Иван-Городе будут сделаны три общественных территории", - сказала она. Всего в 2020 году в регионе планируется благоустроить 100 дворовых и общественных пространства.

Ранее ТАСС сообщал, что на формирование комфортной городской среды в Ленинградской области в 2020 году планируется направить 1,5 млрд рублей.

Национальный проект "Жилье и комфортная городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЛенинградская область75-летие Победы
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