Фестивали технологического творчества Rukami пройдут в 15 российских городах

ТАСС, 20 февраля. Региональные фестивали Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) Rukami, посвященные технологическому творчеству, в 2020 году пройдут в 15 российских городах, среди которых Санкт-Петербург, Тамбов, Курск и Якутск. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"В 15 российских городах пройдут масштабные фестивали, направленные на привлечение внимания молодежи к технологическому творчеству и развитие кружкового движения в регионах. По решению конкурсной комиссии право провести фестивали Rukami получили: Абакан, Белгород, Великий Новгород, Екатеринбург, Казань, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Курск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тамбов, Томск, Челябинск и Якутск. Серия фестивалей стартует в апреле в Республике Татарстан", - сообщили в пресс-службе Кружкового движения.

Всего на конкурс поступили заявки из 35 регионов от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре. Для участия в отборе будущая площадка должна была предложить программу фестиваля, список из 100 потенциальных участников, провести предварительные переговоры с региональными администрациями, партнерами и спонсорами, а также подготовить план дальнейшего развития сообщества технологических энтузиастов в регионе.

"Региональные фестивали Rukami - это не просто мероприятия для популяризации современных технологий, инженерного творчества и занятий в кружках. Объединяя усилия команд энтузиастов, региональных властей, вузов, школ, бизнеса, фестивали Rukami дают импульс развитию Кружкового движения НТИ в регионе, формированию мощного сообщества молодых талантливых людей и наставников, увлеченных технологическим творчеством и готовых своими проектами приближать будущее", - процитировали в пресс-службе слова лидера рабочей группы "Кружковое движение НТИ" Дмитрия Земцова.

В 2020 году проект Rukami планирует запустить фестивальную франшизу. Ожидается, что она будет заключаться в предоставлении на определенных условиях концепции, материалов бренда и экспертной поддержки региональным командам, которые не победили или не участвовали в отборе.

В 2019 году региональные фестивали прошли в десяти городах: в Белгороде, Великом Новгороде, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Туле и Челябинске. В Москве состоялся первый международный фестиваль идей и технологий Rukami, который собрал 20 тыс. гостей, а всего в событиях фестиваля в течение года приняли участие свыше 60 тыс. человек. Кроме того, действует программа по обмену практиками Rukami - в прошлом году она охватила почти 3 тыс. руководителей кружков, наставников и педагогов.

Кружковое движение НТИ

Rukami - это некоммерческий проект, инициированный РВК и реализуемый Фондом поддержки проектов НТИ в рамках "дорожной карты" Кружковое движение НТИ. Проект направлен на привлечение внимания молодежи и широкой аудитории к техническому творчеству, созданию собственных проектов в кружках.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив движения - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.