В России 2 тыс. компаний готовы использовать практики повышения производительности труда

КУРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Интерес бизнеса к нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости" в 2020 году вырос за счет популяризации и наглядной демонстрации лучших практик. К реализации нацпроекта в регионах России уже готовы приступить 2 тыс. различных компаний, сообщил в четверг на пленарном заседании форума "Бережливое управление 2.0. Энергия действий" в Белгороде замглавы Минэкономразвития РФ Петр Засельский.

"Стартовал [национальный] проект "Производительность труда и поддержка занятости"] с пробуксовкой, потому что предприниматели часто относятся с осторожностью к масштабным инициативам государственного уровня. Первый год мы потратили на популяризацию идеи, демонстрацию практик. Сейчас больше 1 тыс. компаний являются участниками нацпроекта и 2 тыс. стоят в очереди", - сказал Засельский.

По словам замглавы Минэкономразвития, фактором популяризации нацпроекта среди компаний послужили не только меры государственной поддержки, но и практический опыт отдельных предпринимателей, которые уже включились в процесс повышения производительности труда и делятся знаниями с коллегами. Большую роль также продолжают играть конкретные действия региональных властей на местах, где некоторые, как отметил Засельский, заняли пассивную позицию.

"Мы большую надежду возлагаем на цифровую платформу, на которой размещаем лучшие практики и так называемые коробочные решения - это сложная вещь, потому что каждое предприятие уникальное и сделать одно решение для всех тяжело. Но мы стараемся это упаковать и показать, каким примером можно воспользоваться. Уже сейчас на сайте больше 70 решений, они будут добавляться", - отметил Засельский.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался в РФ с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.