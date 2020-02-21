20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

К концу 2024 года изучать искусственный интеллект будут в половине российских школ

С 2021 года планируется ежегодно проводить всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту, которая даст преференции при поступлении в вузы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Изучение искусственного интеллекта (ИИ) планируется включить в школьную программу в 2021 году, к концу 2024 года его будут изучать в половине российских школ. Об этом сообщается в имеющемся в распоряжении ТАСС паспорте "дорожной карты" развития ИИ на период до 2024 года, разработанном Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

"Обеспечена разработка образовательных модулей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и примерными основными общеобразовательными программами - 2020 год с последующей ежегодной актуализацией (при необходимости). Проведена апробация учебных модулей "Искусственный интеллект" в составе основных общеобразовательных программ в не менее чем в 1% общеобразовательных организаций в 2021 году, далее нарастающим итогом - обеспечен охват не менее 50% общеобразовательных организаций к концу 2024 года", - говорится в документе.

С 2021 года также планируется ежегодно проводить всероссийскую олимпиаду по ИИ, которая даст преференции при поступлении в вузы. Также не менее чем 15 тыс. педагогов в очно-заочной форме пройдут повышение квалификации по направлению ИИ.

Ответственным исполнителем назначено Минпросвещения РФ, мероприятия планируется реализовать в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпрограммы "Цифровая экономика".

Во вторник, 18 февраля, директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи Михаил Насибулин, курирующий блок по цифровым технологиям, рассказал порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, что седьмой федеральный проект "Искусственный интеллект" (ИИ) в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" будет внесен на рассмотрение в правительство в течение ближайших 30 дней.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дальневосточный этап конкурса "Учитель будущего" собрал 60 команд из всех регионов ДФО
Конкурсные испытания включают в себя: педагогические дебаты, методический конструктор и кейс-игру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС