К концу 2024 года изучать искусственный интеллект будут в половине российских школ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Изучение искусственного интеллекта (ИИ) планируется включить в школьную программу в 2021 году, к концу 2024 года его будут изучать в половине российских школ. Об этом сообщается в имеющемся в распоряжении ТАСС паспорте "дорожной карты" развития ИИ на период до 2024 года, разработанном Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

"Обеспечена разработка образовательных модулей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и примерными основными общеобразовательными программами - 2020 год с последующей ежегодной актуализацией (при необходимости). Проведена апробация учебных модулей "Искусственный интеллект" в составе основных общеобразовательных программ в не менее чем в 1% общеобразовательных организаций в 2021 году, далее нарастающим итогом - обеспечен охват не менее 50% общеобразовательных организаций к концу 2024 года", - говорится в документе.

С 2021 года также планируется ежегодно проводить всероссийскую олимпиаду по ИИ, которая даст преференции при поступлении в вузы. Также не менее чем 15 тыс. педагогов в очно-заочной форме пройдут повышение квалификации по направлению ИИ.

Ответственным исполнителем назначено Минпросвещения РФ, мероприятия планируется реализовать в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпрограммы "Цифровая экономика".

Во вторник, 18 февраля, директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи Михаил Насибулин, курирующий блок по цифровым технологиям, рассказал порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, что седьмой федеральный проект "Искусственный интеллект" (ИИ) в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" будет внесен на рассмотрение в правительство в течение ближайших 30 дней.