20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Первый в Вологодской области ресурсный центр добровольчества заработает в мае

Его откроют в здании бывшей поликлиники в Вологде. В центре создадут конференц-зал для масштабных мероприятий, компьютерный класс и коворкинг-центр

ВОЛОГДА, 21 февраля. /ТАСС/. Ресурсный центр добровольчества, первый в Вологодской области, откроется в мае на средства федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". На его создание выделено из федерального бюджета 6 млн рублей, сообщил в пятницу заместитель губернатора области Евгений Богомазов.

Президент России Владимир Путин в декабре 2018 года рекомендовал Росмолодежи и регионам создать систему ресурсных центров по поддержке добровольчества и сопровождать их работу.

"На территории Вологодской области насчитывается более 300 отрядов, более 30 тыс. добровольцев в различных сферах - медицина, экология, помощь старшему поколению, работа с молодежью. Они поддержаны на федеральном уровне, ежегодно несколько десятков миллионов рублей поступают в область за счет выигранных добровольцами грантов. Надеюсь, что ресурсный центр поможет развитию добровольческого движения на территории области", - привела пресс-служба слова Богомазова, посетившего помещения будущего центра.

Он расположится в здании бывшей поликлиники в Вологде на площади 163 кв. м. В центре планируется обустроить конференц-зал для масштабных мероприятий, компьютерный класс и коворкинг-центр, где добровольцы смогут обмениваться опытом, создавать проекты, получить консультации профессионалов. На данный момент ведется согласование проектно-сметной документации, разработка и согласование дизайн-макета. На март запланирован ремонт, открытие ожидается в конце мая.

В Вологодской области с 2012 года действует закон о добровольческой деятельности. Действует межведомственный координационный совет по вопросам добровольчества, в его составе руководители всех органов исполнительной власти и общественных движений, некоммерческих организаций. В 2020 году на поддержку некоммерческих объединений из областного бюджета выделили 30 млн рублей. В регионе насчитывается около 30 тыс. волонтеров. Работают благотворительные фонды, региональные отделения всероссийских движений Волонтеры Победы и волонтеры-медики, поисковики, отряды по поиску пропавших людей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВологодская область
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