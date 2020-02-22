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Первый камень филиала Большого театра заложат в Калининграде 25 февраля

В день закладки состоится гала-концерт, в котором примут участие ведущие солисты оперы и балета Большого театра России

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Первый камень в фундамент филиала Большого театра России заложат 25 февраля на площадке строительства объектов культурного кластера на острове Октябрьский в Калининграде. Филиал в самом западном регионе страны станет первым филиалом театра, сообщила в субботу его пресс-служба.

"25 февраля 2020 года в Калининграде состоится торжественная церемония [закладки первого камня], которая станет точкой отсчета для истории Государственного академического Большого театра России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что появление филиала Большого театра позволит создать в самом западном регионе страны "собственную культурную среду", обогатить его жизнь и привлечь новые потоки туристов. "Коллектив Большого театра и все специалисты, которые работают в нем, постараются сделать все для того, чтобы филиал учреждения в Калининграде стал подлинным театральным центром России", - сказал генеральный директор театра Владимир Урин, которого цитирует пресс-служба.

В день закладки символического камня в основание калининградского филиала театра в курортном Светлогорске на площадке театра эстрады "Янтарь Холл" состоится гала-концерт, приуроченный к этому событию. "В концерте примут участие ведущие солисты оперы и балета Большого театра России - Анна Никулина, Екатерина Крысанова, Евгения Образцова, Ольга Смирнова, Якопо Тисси, Игорь Цвирко, Вячеслав Лопатин, Егор Хромушин (балет), Анна Аглатова, Агунда Кулаева, Юлия Мазурова, Анна Нечаева, Андрей Потатурин, Тимофей Дубовицкий (опера), а также хор и оркестр Большого театра России под управлением маэстро Павла Клиничева", - отметили в пресс-службе.

Культурный кластер в Калининграде

Филиал Большого театра построят в Калининграде в рамках проекта культурно-образовательного и музейного комплекса. Комплекс включает также филиалы Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (ЦМШ), Третьяковской галереи, хореографическую академию, музыкальную школу, общежития для студентов и учащихся, жилые дома для артистов и преподавателей. Он станет крупнейшим инфраструктурным проектом в области в рамках нацпроекта "Культура". Первым возводится образовательный и жилой комплекс для студентов и преподавателей.

В марте 2019 года в Калининграде начал работу филиал Московской государственной академии хореографии, а в сентябре - филиал ЦМШ, получивший наименование "Балтийский". Планируется, что учащиеся смогут начать занятия в новых зданиях филиалов на Октябрьском острове в сентябре 2020 года.

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