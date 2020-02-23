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Финалистами регионального этапа конкурса "Учитель будущего" стали 13 команд из ДФО

Сразу три команды-победительницы представляют Хабаровский край

ВЛАДИВОСТОК, 23 февраля. /ТАСС/. Победителями дальневосточного полуфинала конкурса "Учитель будущего" во Владивостоке стали 13 команд. Сразу три команды-победительницы представляют Хабаровский край, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

Второй полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" - проходил 21-23 февраля на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Конкурс реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". От Дальневосточного федерального округа на конкурс поступило 1 496 заявок.

"В течение трех дней 59 команд учителей из одиннадцати регионов Дальневосточного федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашенных спикеров. По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса "Учитель будущего". Ими стали три команды Хабаровского края, по две команды от Приморского края, Магаданской области, Камчатского края и Республики Бурятия, а также по одной команде от Амурской области и Забайкальского края", приводят в пресс-службе слова заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Владислава Даванкова.

В полуфинале во Владивостоке участвовали команды всех регионов Дальнего Востока: по десять команд от Хабаровского края и Республики Бурятия, по восемь - от Приморья и Камчатки, по пять команд от Республики Саха (Якутия) и Амурской области, по три команды из Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа и Магаданской области, а также по две команды учителей от Сахалинской области и Забайкальского края.

На церемонии награждения к участникам полуфинала обратился руководитель проекта "Учитель будущего" Андрей Богданцев. Он отметил, что одна из ключевых задач конкурса - формирование сообщества учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. "Очень приятно видеть, как на очных полуфиналах участники взаимодействуют друг с другом. За прошедшие три дня учителя одиннадцати регионов Дальнего Востока сблизились и сумели найти точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества. Именно это лежит в основе формирования сообщества учителей будущего", - подчеркнул Андрей Богданцев.

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентская платформа "Россия - страна возможностей" запустила 19 ноября 2019 года при поддержке Министерства просвещения России. Конкурс направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель - поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

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