Ингушетия намерена раньше срока завершить ремонт дорог по нацпроекту в 2020 году

МАГАС, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в 2020 году досрочно завершить все мероприятия по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". До конца лета дорожники планируют реконструировать, провести ремонт проезжей части и капитальный ремонт на семи объектах общей протяженностью 13,6 км, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе госучреждения "Ингушавтодор".

"В 2020 году в рамках нацпроекта будут приведены в нормативное состояние участки автомобильных дорог общей протяженностью 13,6 км по семи объектам, это реконструкция, ремонт проезжей части и капитальный ремонт. В прошлом году мы завершили все работы с опережением сроков, в 2020 году мы намерены не сбавлять темпов и завершить все работы досрочно еще в летний период", - сказали в пресс-службе.

Один из объектов является переходящим на 2021 год, на нем уже начаты работы. "Мы начали капитальный ремонт автодороги "Подъезд к железнодорожной станции Слепцовская от трассы "Кавказ" протяженностью 1,5 км, завершить работу по первой очереди необходимо до конца октября, но мы закончим всю работу намного раньше. Всего же на 2020 год нам выделено 236 млн рублей из федерального центра и 46,1 млн из регионального", - добавили в пресс-службе.