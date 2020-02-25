Площадки ГТО, футбольный центр и трассу ВМХ построят в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Ростовская область до 2024 года получит около 1,7 млрд рублей на реализацию проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Эти средства будут направлены на строительство площадок ГТО, центра подготовки футболистов, стадиона с трассой BMХ и других спортивных объектов в Ростове-на-Дону и городах региона. Об этом рассказал ТАСС министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

"В рамках проекта "Спорт - норма жизни" для Ростовской области выделено 1,7 млрд рублей до 2024 года, из них более 1,3 млрд рублей будут направлены на возведение и реконструкцию спортивной инфраструктуры, в их числе также 1,2 млрд рублей федеральных средств. До 2024 года на эти средства на территории Ростовской области будут возведены 53 спортивных объекта, 45 из них - это многофункциональные площадки ГТО. В 2019 году мы установили уже 18 из них. Кроме того, ведется строительство трех физкультурно-спортивных комплексов, футбольных полей с легкоатлетическими дорожками, одно мы уже начали строить в Таганроге на стадионе "Авангард", - сказал Аракелян.

Спортивный кластер на Гребном канале

По его словам, на Гребном канале в левобережной части Ростова-на-Дону, недалеко от построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона "Ростов Арена", будет возведен большой центр подготовки футболистов, на территории которого разместятся два крытых футбольных манежа, восемь футбольных полей с натуральным газоном и искусственным покрытием. Общая площадь футбольного центра составить около 22 га, его проектирование уже ведется.

Также в районе Гребного канала будет построен стадион BMX. "Стадион будет построен в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются к сооружениям для этого экстремального вид спорта. Это будет первый стадион на Юге России. Кроме самого стадиона, там будет большая парковая зона, дорожки для прогулок на велосипедах, а также трасса для маунтинбайка. Строительство планируем завершить в этом году", - рассказал Аракелян.

Министр уточнил, что на строительство стадиона BMX направят 178 млн рублей, из них 115 млн рублей - средства федерального бюджета, остальные - региона. Также за счет средств областного бюджета планируется отремонтировать прилегающие к строящемуся стадиону четыре спортивные площадки.

"В результате там получится масштабный спортивный кластер, который станет продолжением левобережного кластера, "сердцем" которого будет стадион "Ростов Арена". Таким образом, на левом берегу Дона будут созданы условия для развития 16 олимпийских видов спорта", - отметил министр.

Согласно планам властей Ростовской области, в спортивный кластер на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, помимо стадиона "Ростов Арена" и объектов Гребного канала, войдут "Гандбол-Арена", которая станет домашней площадкой гандбольного клуба "Ростов-Дон", ледовый дворец, конноспортивная школа, ипподром и другие сооружения. Завершить формирование кластера планируется к 2024 году.

Новые арены и старые дворцы

Новые спортивные объекты появятся в ближайшие несколько лет не только в Ростове-на-Дону, отметил министр спорта. Так, в городе Шахты в рамках проекта "Спорт - норма жизни" планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс, который также будет использоваться в качестве базы для школы тяжелой атлетики им. Василия Алексеева, двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного тренера СССР. "Зал мы планировали возвести еще при жизни Василия Алексеева (Алексеев умер в 2011 году, похоронен в городе Шахты - прим. ТАСС). В следующем году мы выполним свое обещание: зал будет закончен", - отметил собеседник агентства.

Строительство новых спортивных объектов в Ростовской области запланировано не только в рамках национального проекта. В частности, до 2023 года за счет средств инвесторов планируется возвести несколько ледовых арен. "Запланировано строительство ледовых катков в Таганроге, Новошахтинске, Азове, Белой Калитве, Ростове, Азовском и Кашарском районе. В Азове уже начали строить", - пояснил Аракелян.

Однако, по мнению министра, развивать спортивную инфраструктуру региона можно и нужно не только за счет нового строительства, но и за счет реконструкции и модернизации существующей базы.

"В области функционируют более 10,5 тыс. спортивных сооружений, из них около 8,8 тыс. принадлежат муниципалитетам, которым они достались "в наследство" от предприятий и ведомств. Во времена Перестройки от этих учреждений отказались как от непрофильных активов. Уже тогда они требовали ремонта, с тех пор прошло 20-30 лет, и они еще больше обветшали. Все нужно поддерживать. Поэтому важно не только строить новое, но и суметь сохранить то, что уже есть. Значительные суммы выделяются муниципалитетам на капремонты сооружений, многие из этих сооружений представляют архитектурную ценность", - отметил министр.

По его словам, некоторые крупные спортивных сооружения, построенные еще в советские времена, уже выкуплены в региональную собственность, в том числе дворцы спорта в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Белой Калитве. На всех этих объектах ведется либо в ближайшее время планируется реконструкция.