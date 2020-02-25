20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В 65 медучреждениях Вологодской области будут внедрены новые модели работы в 2020 году

Это позволит увеличить показатель выявляемых заболеваний на ранней стадии

ВОЛОГДА, 25 февраля. /ТАСС/. Новая модель медицинской организации будет внедрена в 2020 году в 65 медицинских учреждениях Вологодской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Это позволит увеличить показатель выявляемых заболеваний на ранней стадии, уменьшить время ожидания в поликлиниках, сообщила во вторник заместитель губернатора региона Лариса Каманина.

"Создание в 2020 году новой модели медицинской организации: должны были участвовать 60 медорганизаций, но уже участвуют 65, в том числе 17 детских. Это создание открытой регистратуры, электронного хранилища карт, колл-центра, уменьшение времени ожидания пациента в поликлинике. Три из десяти показателей на особом контроле - это увеличение доли впервые выявленных неинфекционных заболеваний, увеличение доли электронной записи к врачу, минуя регистратуру, и число пациентов, дополнительно эвакуированных санавиацией", - сообщила Каманина на оперативном совещании областного правительства.

По данным замгубернатора, общий объем финансирования проекта по развитию первичной медико-санитарной помощи на 2019-2024 годы - 838,2 млн рублей из федерального и областного бюджетов. В 2020 году уже заключены соглашения о предоставлении субсидий на закупку авиационных работ на 145 млн рублей для санавиации, контракты будут заключены до 1 марта. До этого момента пациентов перевозят санавиацией за счет областного бюджета. Помимо этого, до апреля планируется заключить контракты на создание новых ФАПов, затраты на это - 111,5 млн рублей. Так, 27 устаревших ФАПов заменят современными модульными конструкциями, сообщила Каманина.

Программа развития детского здравоохранения в рамках нацпроекта потребует финансирования в 465,3 млн рублей, в том числе в 2020 году - 115,2 млн рублей, из них из федерального бюджета - 88,7 млн, остальное - из областного, сообщила замгубернатора. На эти средства в апреле будут проведены торги на переоснащение и ремонт детских учреждений, чтобы пребывание в них стало более комфортным, а оказание помощи - более эффективным.

"В марте откроется консультативно-диагностическая поликлиника в областном перинатальном центре, где будут работать опытные акушеры, кардиолог, невролог, эндокринолог, офтальмолог. Будет проводиться мониторинг беременных с высоким риском осложнений на территории всей области", - сообщила Каманина.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияВологодская область
Реклама на ТАСС
"Считайте, что вопрос решен". Чем закончилась поездка Мишустина в Курганскую область
Премьер-министр подписал программу развития региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС