В 65 медучреждениях Вологодской области будут внедрены новые модели работы в 2020 году

ВОЛОГДА, 25 февраля. /ТАСС/. Новая модель медицинской организации будет внедрена в 2020 году в 65 медицинских учреждениях Вологодской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Это позволит увеличить показатель выявляемых заболеваний на ранней стадии, уменьшить время ожидания в поликлиниках, сообщила во вторник заместитель губернатора региона Лариса Каманина.

"Создание в 2020 году новой модели медицинской организации: должны были участвовать 60 медорганизаций, но уже участвуют 65, в том числе 17 детских. Это создание открытой регистратуры, электронного хранилища карт, колл-центра, уменьшение времени ожидания пациента в поликлинике. Три из десяти показателей на особом контроле - это увеличение доли впервые выявленных неинфекционных заболеваний, увеличение доли электронной записи к врачу, минуя регистратуру, и число пациентов, дополнительно эвакуированных санавиацией", - сообщила Каманина на оперативном совещании областного правительства.

По данным замгубернатора, общий объем финансирования проекта по развитию первичной медико-санитарной помощи на 2019-2024 годы - 838,2 млн рублей из федерального и областного бюджетов. В 2020 году уже заключены соглашения о предоставлении субсидий на закупку авиационных работ на 145 млн рублей для санавиации, контракты будут заключены до 1 марта. До этого момента пациентов перевозят санавиацией за счет областного бюджета. Помимо этого, до апреля планируется заключить контракты на создание новых ФАПов, затраты на это - 111,5 млн рублей. Так, 27 устаревших ФАПов заменят современными модульными конструкциями, сообщила Каманина.

Программа развития детского здравоохранения в рамках нацпроекта потребует финансирования в 465,3 млн рублей, в том числе в 2020 году - 115,2 млн рублей, из них из федерального бюджета - 88,7 млн, остальное - из областного, сообщила замгубернатора. На эти средства в апреле будут проведены торги на переоснащение и ремонт детских учреждений, чтобы пребывание в них стало более комфортным, а оказание помощи - более эффективным.

"В марте откроется консультативно-диагностическая поликлиника в областном перинатальном центре, где будут работать опытные акушеры, кардиолог, невролог, эндокринолог, офтальмолог. Будет проводиться мониторинг беременных с высоким риском осложнений на территории всей области", - сообщила Каманина.