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ЕАО получит более 600 млн рублей дополнительно на ремонт мостов

Всего в регионе 67 мостов

ТАСС, 26 февраля. Еврейская автономная область получит дополнительно более 600 млн рублей на ремонт мостов по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", рассчитанному до 2024 года. Об этом сообщило управление по внутренней политике областного правительства в среду.

"Правительство России выделило дополнительно ЕАО в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 619 млн рублей. Средства направят на ремонт мостов", - говорится в распространенном релизе.

В ЕАО всего 67 мостов общей протяженностью около 3 тыс. метров. Более четверти сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии, некоторые мосты - в аварийном.

Правительство РФ скорректировало программу приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Согласно документу, в 2020-2024 годах Дальневосточному федеральному округу планируется дополнительно выделить 34,872 млрд рублей, что позволит привести в порядок 39 путепроводов и 11 километров искусственных сооружений.

"Ремонт мостов для ЕАО - стратегический вопрос. Для некоторых жителей они являются единственными путями сообщения. Объективно ремонт за счет областных средств невозможен. Выделение ЕАО средств из федерального бюджета поможет сделать важный шаг в создании современной дорожной инфраструктуры, обеспечении безопасности дорожного движения на территории области", - приводятся в сообщении слова врио ЕАО Ростислава Гольдштейна.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъектов РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, вдвое (до 85%) планируется увеличить протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьДальний Восток
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