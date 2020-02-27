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В Минздраве ответили на замечания Счетной палаты о плохом состоянии медучреждений в России

Ранее Счетная палата опубликовала отчет, в котором отметила неудовлетворительное техническое и санитарное состояние большинства лечебных учреждений в стране
Здание министерства здравоохранения РФ Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Здание министерства здравоохранения РФ
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Оценка технического состояния медицинских организаций в России Счетной палатой, выявившая почти в трети зданий отсутствие водопровода, включала в себя информацию по всему имущественному комплексу медорганизаций, включая техпомещения, где помощь пациентам не оказывается. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

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Ранее Счетная палата опубликовала отчет, в котором отметила неудовлетворительное техническое и санитарное состояние большинства лечебных учреждений в стране. По состоянию на 1 января 2019 года из 116 865 проверенных зданий 14% находится в аварийном состоянии, в 30,5% зданий отсутствует водопровод, в 52,1% - горячее водоснабжение, в 41,1% - центральное отопление, в 35% - канализация, в 47% зданий не обеспечивается доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.

"Приведенные в отчете данные Счетной палаты основаны на сведениях формы федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации". Сведения данной формы о техническом состоянии зданий включают информацию по всему имущественному комплексу медицинских организаций федеральной, государственной и муниципальной систем здравоохранения, в том числе зданий, в которых не оказывается непосредственно медицинская помощь: гаражи, склады, компрессорные и трансформаторные подстанции, котельные и другие", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что, по данным на начало 2019 года, из 20 тыс. зданий, в которых расположены подразделения медицинских организаций, оказывающие амбулаторную медпомощь, водопровод имелся в 19,3 тыс., центральное отопление - в 17,5 тыс., канализация - в 18,7 тыс. При этом из почти 11 тыс. помещений, где оказывалась стационарная помощь, и 5 тыс. организаций, где амбулаторная и стационарная медпомощь оказывались в одном помещении, водопровод, центральное отопление и канализация имелись почти в 90% зданий.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина правительством РФ утверждены единые принципы модернизации первичного звена здравоохранения, на которые регионам в период 2020-2024 годах будет доведено 500 млрд рублей средств федерального бюджета", - добавили в пресс-службе.

Основными направлениями работы по программе модернизации первичного звена, которая проводится в рамках национального проекта "Здравоохранение", являются обеспечение качества и доступности медпомощи, подготовка помещений для установки нового оборудования, ремонт зданий, замена дорогостоящего оборудования, оснащение медорганизаций автомобилями. "В настоящее время регионами подготовлены паспорта медицинских организаций, и Минздравом проводится изучение и согласование региональных программ развития первичной медико-санитарной помощи", - отметили в министерстве.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей. Нацпроект включает в себя девять целевых показателей, среди которых снижение младенческой смертности.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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