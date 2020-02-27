Минкомсвязь к августу создаст систему мониторинга реализации нацпроектов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ создаст информационную аналитическую систему мониторинга реализации национальных проектов к 31 июля 2020 года. Об этом говорится в протоколе заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 12 февраля, имеющемся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

"Минкомсвязи России (М. И. Шадаеву - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев - прим. ТАСС) с участием департамента организации проектной деятельности правительства Российской Федерации, Минфина России, Минэкономразвития России и Аналитического центра при правительстве Российской Федерации обеспечить создание информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов", - говорится в протоколе.

Система должна быть разработана к 31 июля 2020 года, промежуточный доклад должен быть подготовлен к 1 мая.

Ранее о необходимости создать информационно-аналитическую систему, чтобы отслеживать выполнение национальных проектов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, важно видеть общую картину на всех уровнях в режиме онлайн. Кроме того, система должна будет интегрировать данные практически всех ведомств.