В Крыму расходы на благоустройство и реформу ЖКХ увеличат за счет субсидий

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма увеличили расходную часть бюджета региона на 4,8 млрд рублей за счет субсидий из федерального бюджета, средства пойдут на реформирование ЖКХ, благоустройство территорий по нацпроекту "Жилье и городская среда", ремонт школ, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе крымского правительства.

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в республиканский бюджет на 2020 год. В частности, общий объем доходов вырос на 497,8 млн рублей до 185729,6 млн рублей, расходов - на 4,8 млрд рублей до 190052,6 млн рублей. Дефицит бюджета составит 4,3 млн рублей, который будет погашен за счет приватизации, дополнительных поступлений и остатков на счетах по учету средств бюджета.

"Увеличение общего объема расходов на 2020 год в целом связано с увеличением бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым на сумму 3784,6 млн рублей, увеличением объема бюджетных ассигнований дорожного фонда на 897,7 млн рублей, увеличением бюджетных ассигнований бюджета по расходам Фонда содействия реформированию ЖКХ на сумму 140,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

В частности, министерству ЖКХ республики выделяется 730 млн рублей, из которых 400 млн рублей пойдут на уборку территорий в муниципалитетах, остальные на ремонт общежитий, водоводов и благоустройство территорий в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

В январе 2020 года Аксенов, по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое провел президент России Владимир Путин в Ялте сообщал, что власти Крыма намерены к 2023 году благоустроить более 600 парков и придомовых территорий.

На совещании в Ялте президент призвал чиновников работать над качеством жизни в Крыму - речь идет о ремонте домов, реконструкции инженерных сетей, благоустройстве придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных.

Замена окон

Министерству образования, науки и молодежи республики выделено 1,089 млрд рублей, из которых 502,7 млн рублей пойдут на капитальный ремонт кровель и замену оконных блоков, а 250,3 млн рублей на дооснащение компьютерной техникой, будет приобретено также пять модульных спортзалов и один модульный пищеблок.

Ранее в августе 2019 года глава республики Сергей Аксенов сообщал, что власти Крыма намерены в 2020 году завершить замену окон во всех школах и детских садах региона. На эти цели будет выделено 1,3 млрд рублей. Эта проблема является наиболее острой для региона. В замене окон нуждаются около 80% детсадов и порядка 35% школ. Работы по замене окон ведутся в учреждениях образования с 2015 года. Ранее на проведение работ выделили около 1,7 млрд рублей. Всего в республике 540 школ и 490 детских садов.

О нацпроекте

"Формирование комфортной городской среды" - один из четырех федеральных проектов нацпроекта "Жилье и городская среда". Главная цель проекта - сделать российские города комфортнее и удобнее. К концу 2024 года доля городов с благоприятной средой достигнет 60% - это в два с лишним раза больше, чем в 2019 году. Предполагается, что почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды. Бюджет проекта составляет 287,8 млрд рублей. По данным Минфина республики, на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в Крыму до 2024 года будет выделено 6,4 млрд рублей, в том числе на благоустройство 1024 общественных территорий.