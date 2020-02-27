Удмуртия в 2019 году направила на нацпроекты на 1 млрд меньше запланированного

ИЖЕВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2019 году направили на реализацию нацпроектов 16,4 млрд рублей вместо запланированных 17,4 млрд рублей. Республика не успела начать реализацию ряда проектов по социальной инфраструктуре и здравоохранению. Об этом сообщил в четверг глава региона Александр Бречалов.

"Удмуртская Республика участвует в 11 национальных проектах. В этих проектах есть 50 федеральных проектов, также мы инициировали свои республиканские проекты "Умный город" и "Большой ремонт". Всего на реализацию 50 проектов в 2019 году было направлено 17,4 млрд рублей, это беспрецедентный объем финансирования. Фактические расходы в рамках реализации национальных проектов в 2019 году составили на 1 млрд меньше - 16,4 млрд рублей", - сказал Бречалов.

По его словам, это связано с тем, что республика испытала проблемы при строительстве некоторых объектов социальной инфраструктуры. "По ряду объектов нам пришлось вернуть средства, потому что мы не справились с задачей. Здесь не столь важно, какие были причины, все равно это ошибка наша. В первую очередь это касается строительства объектов социальной инфраструктуры и здравоохранения", - добавил Бречалов.

Он отметил, что власти региона учли допущенные ошибки и конкурсы на проектирование работ, запланированных на 2020 год, объявили в конце 2019 года. "Например, конкурсы на проектирование, на строительно-монтажные работы объявляем не в текущем году, а ноябрь-декабрь предыдущего года, что дает нам плюс два-три месяца", - пояснил глава региона.

В 2019 году в регионе из всех направленных на реализацию нацпроектов средств, более 7 млрд выделил федеральный бюджет, около 4 млрд - бюджет Удмуртии, заявил Бречалов. Остальные средства были получены из внебюджетных источников. Среди ключевых направлений - социальный блок, комфортная среда для жизни, а также экономический рост.

В четверг в Ижевске находится полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он принял участие в совещание по вопросам социально-экономического развития республики с учетом реализации нацпроектов. Также Комаров встретился с участниками фестиваля "Театральное Приволжье" из города Воткинска, а также с ветеранами, которым вручил юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

О нацпроектах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.

Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей. Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 трлн составят внебюджетные источники, а 4,9 трлн - бюджеты регионов.