В Севастополе отремонтируют три музыкальные школы к 2023 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют отремонтировать три музыкальные школы к 2023 по национальному проекту "Культура". Об этом сообщил ТАСС в четверг начальник главного управления культуры города Николай Краснолицкий.

"Капитальный ремонт будет проводиться по национальному проекту для трех школ. Мы, конечно, будем учитывать современные требования, в том числе создавать доступную среду [для детей с ограниченными возможностями здоровья]", - рассказал Краснолицкий в докладе на заседании правительства Севастополя. Он уточнил, что работы планируются в музыкальных школах № 4, 6 и 7.

"Школа №4 находится в Балаклаве. Там на фасад даже смотреть страшно, его давно нужно было ремонтировать. Но из трех она в лучшем состоянии. Здание школы № 7, например, построено вскоре после войны и ни разу капитально не ремонтировалось - был только текущий ремонт", - отметил чиновник.

Он добавил, что музыкальная школа №1 находится в недавно построенном здании, корпуса четырех школ отремонтированы в течение последних нескольких лет. Когда будут отремонтированы еще три учреждений, в порядок будут приведены все музыкальные школы города.

Ремонт учреждений планируется в 2021 - 2022 годах. Для этого в ближайшие месяцы нужно разработать проектную документацию. На нее будут направлены сэкономленные по другим статьям расходов средства, выделенные из бюджета Москвы для развития Севастополя, рассказал чиновник.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей. (из федерального - 109,7 млрд рублей., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.