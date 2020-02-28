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Тында и Сковородино получат дополнительный приз по конкурсу благоустройства

Конкурсную комиссию впечатлил подход городов к выбору территорий для благоустройства и то, как они продвигали себя в соцсетях, привлекая местных жителей
Тында Игорь Агеенко/ТАСС
Описание
Тында
© Игорь Агеенко/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Малые города Тында и Сковородино в Амурской области получат дополнительный приз в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщил в пятницу замглавы Минстроя РФ Максим Егоров на открытии форума "Развитие малых и исторических городов" в Тюмени.

"Мы хотели бы отметить два города в Амурской области - Тында и Сковородино. Отдельный для вас будет приз, мы придумаем, какой. Возможно, придумаем дополнительно выделить денежные средства на комфортную городскую среду в рамках реализации федерального проекта ["Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"]. Как раз сейчас это обсуждаем", - сказал он.

Егоров отметил, что конкурсную комиссию поразило, как Тында и Сковородино подходили к выбору территорий для благоустройства и как они продвигали свои города в социальных сетях, привлекая местных жителей.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Всего за два года проведения конкурса эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализовываются на территории 63 субъектов. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 до 100 млн рублей. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей ежегодно.

В этом году муниципальные образования из 71 региона РФ прислали 300 проектов благоустройства, 286 из которых были допущены к участию в конкурсе.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАмурская областьДальний Восток
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