В России более 140 тыс. предпенсионеров прошли переобучение в 2019 году

КАЛУГА, 28 февраля. /ТАСС/. Программа по переобучению граждан предпенсионного возраста в России была перевыполнена в 2019 году почти в два раза - за год переобучение прошли более 140 тыс. человек при запланированных 75 тыс. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе рабочего визита в Калугу.

"Мы практически в два раза перевыполнили программу по итогам 2019 года, мы по повышению квалификации людей предпенсионного возраста - сейчас это порог от 50 лет и старше - переобучили более 140 тыс. граждан", - сказал он, уточнив, что 25 тыс. из них прошли переобучение по стандартам WorldSkills.

В 2019 году начался переходный период повышения пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин к 2028 году. Граждане предпенсионного возраста могут бесплатно за счет государства повысить свою квалификацию. На это из федерального бюджета было выделено в 2019 году 5 млрд рублей. В рамках нацпроекта "Демография" в прошлом году планировалось переобучить 75 тыс. предпенсионеров, из них 35 тыс. - по стандартам WorldSkills.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и состоит из пяти федеральных проектов, в том числе "Старшее поколение", который включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.