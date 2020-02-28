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Девять "Кванториумов" планируют открыть в Нижегородской области до 2022 года

Глава региона Глеб Никитин уточнил, что это будут три стационарных и шесть мобильных технопарков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Три стационарных и шесть мобильных технопарков "Кванториум" планируют открыть в Нижегородской области до конца 2022 года, сообщил журналистам в пятницу губернатор региона Глеб Никитин по итогам коллегии министерства образования, науки и молодежной политики региона по итогам реализации нацпроектов в 2019 году.

"В ближайшие два года планируется открыть еще три стационарных и шесть мобильных технопарков "Кванториум" в рамках национального проекта "Образование", - пояснил Никитин.

Глава региона отметил, что благодаря нацпроекту в Нижегородской области удалось создать условия, которые позволили получить дополнительное образовании более 32 тыс. детям, поэтому в 2020 году работа властей по этому направлению продолжится.

"В 2020 году мы продолжим развивать эти направления, к 2022 году регионе будет создано более 14 тыс. новых мест дополнительного образования для 170 тыс. юных нижегородцев", - добавил Никитин.

Кроме того, по словам главы региона, в рамках реализации мероприятий национального проекта "Демография" до конца 2021 года на территории Нижегородской области планируется построить 20 объектов для 3220 детей в возрасте от 1,5 до трех лет.

Первый "Кванториум" открылся в Нижегородской области в конце декабря 2018 года в Парке науки Национального исследовательского университета им. Н. И. Лобачевского. В 2019 году в регионе удалось построить и открыть еще три технопарка.

Создание технопарков в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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