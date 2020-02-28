Информация о тратах на все российские дороги станет общедоступной в конце 2020 года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Информация о наполнении и движении средств дорожных фондов всех уровней и осуществляемых за их счет ремонтах дорог станет общедоступной к концу 2020 года. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, сообщили в пятницу в Российском дорожном научно-исследовательском институте (РосдорНИИ).

Как отметили в РосдорНИИ, сделать движение и расходование средств в отрасли прозрачным позволит создаваемая система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ). "По завершении всех этапов работ в конце 2020 года любой желающий сможет без предварительной регистрации получить доступ к информации о состоянии фондов и движении средств на Едином цифровом портале дорожной отрасли", - рассказали в РосдорНИИ.

СКДФ разработана РосдорНИИ в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). С начала 2019 года шло наполнение базы данных первичной информацией об автомобильных дорогах и их состоянии. Сейчас идет сверка и подтверждение сведений в регионах. Планируется, что к концу июня 2020 года будут подтверждены сведения о 100% дорог, а во втором полугодии субъекты РФ начнут вводить в СКДФ региональные программы дорожной деятельности, которые реализуются в рамках нацпроекта.

Пользователям системы также будет доступна детализированная карта дорог с информацией об имеющейся транспортной инфраструктуре, аварийных и ремонтируемых участках. При этом система позволит получить подробную информацию о ремонтных работах, их стоимости, сроках и эффективности, о компаниях-подрядчиках и заключенных с ними контрактах. Кроме того, пользователи получат доступ к результатам диагностики дорожной сети и к данным о состоянии и источниках формирования дорожных фондов с детализацией по доходам и расходам. Также предусмотрен доступ к паспорту каждой автодороги и истории изменений, которые происходили с ней в течение нескольких лет. Механизмы обратной связи позволяют пользователям оставлять отзывы и обращения, касающиеся состояния дорог. "Благодаря такому подходу можно не просто отследить движение средств, но и оценить, насколько эффективно они используются", - объясняют в "РосдорНИИ".

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.