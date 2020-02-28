{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Информация о тратах на все российские дороги станет общедоступной в конце 2020 года

В РосдорНИИ сообщили, что для этого создают систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Информация о наполнении и движении средств дорожных фондов всех уровней и осуществляемых за их счет ремонтах дорог станет общедоступной к концу 2020 года. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, сообщили в пятницу в Российском дорожном научно-исследовательском институте (РосдорНИИ).

Как отметили в РосдорНИИ, сделать движение и расходование средств в отрасли прозрачным позволит создаваемая система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ). "По завершении всех этапов работ в конце 2020 года любой желающий сможет без предварительной регистрации получить доступ к информации о состоянии фондов и движении средств на Едином цифровом портале дорожной отрасли", - рассказали в РосдорНИИ.

СКДФ разработана РосдорНИИ в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). С начала 2019 года шло наполнение базы данных первичной информацией об автомобильных дорогах и их состоянии. Сейчас идет сверка и подтверждение сведений в регионах. Планируется, что к концу июня 2020 года будут подтверждены сведения о 100% дорог, а во втором полугодии субъекты РФ начнут вводить в СКДФ региональные программы дорожной деятельности, которые реализуются в рамках нацпроекта.

Пользователям системы также будет доступна детализированная карта дорог с информацией об имеющейся транспортной инфраструктуре, аварийных и ремонтируемых участках. При этом система позволит получить подробную информацию о ремонтных работах, их стоимости, сроках и эффективности, о компаниях-подрядчиках и заключенных с ними контрактах. Кроме того, пользователи получат доступ к результатам диагностики дорожной сети и к данным о состоянии и источниках формирования дорожных фондов с детализацией по доходам и расходам. Также предусмотрен доступ к паспорту каждой автодороги и истории изменений, которые происходили с ней в течение нескольких лет. Механизмы обратной связи позволяют пользователям оставлять отзывы и обращения, касающиеся состояния дорог. "Благодаря такому подходу можно не просто отследить движение средств, но и оценить, насколько эффективно они используются", - объясняют в "РосдорНИИ".

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Четыре нижегородских города победили в конкурсе "Малые города и исторические поселения"
Победители получат на благоустройство от 45 до 90 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС