Денис Мацуев вручил стипендии фонда "Новые имена" на открытии фестиваля в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Десятый всероссийский фестиваль "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" открылся в воскресенье концертом, на котором вручили стипендии Международного благотворительного фонда "Новые имена" юным музыкантам региона, передает корреспондент ТАСС.

"Была проведена большая работа, приезжали наши знаменитые профессора из московской консерватории, которые давали свои мастер-классы, по их итогам мы награждаем сегодня новых "искорок" Оренбургской области, они станут членами нашей команды. Я поздравляю их с этим, потому что это ко многому обязывает. Стипендия "Новых имен" - это очень высокая планка", - сказал Денис Мацуев.

По результатам прослушивания, которое для учащихся музыкальных школ Оренбургской области прошло накануне, обладателями стипендий стали Иван Бычков (баян), Игорь Балакин (аккордеон) Максим Сабиров (балалайка) из Орска и Ирина Этманова (скрипка) из Новотроицка.

В программе открытия фестиваля концерты "Лето" и "Зима" для скрипки с оркестром из "Времен года" Вивальди исполнила лауреат международного конкурса им. П. И. Чайковского скрипачка из Молдовы Александра Конунова с оркестром. Вариации на тему русской народной песни "Валенки" прозвучали в исполнении участницы телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица", стипендиата фонда Владимира Спивакова девятилетней Анастасии Тюриной. Денис Мацуев представил Концерт №1 для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича, партию трубы исполнил лауреат Государственной премии президента РФ Владислав Лаврик.

Выступление солистов сопровождал камерный оркестр оренбургской филармонии под руководством приглашенного дирижера заслуженного артиста РФ Юрий Ткаченко. Мацуев признал, что это дебют для него, ранее на оренбургской сцене он выступал с приезжими коллективами.

Концерт-открытие юбилейного фестиваля академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" благодаря нацпроекту "Культура" смогли бесплатно посмотреть жители 29 городов и сел области в виртуальных концертных залах. Онлайн-трансляция велась в Доме культуры Саракташского района, кинотеатре "Урал" Илекского района, кинотеатре "Восток" Адамовского района, культурно-досуговом центре Александровского района, кинотеатре "Колос" Новосергиевского района, кинотеатре "Восток" Светлинского района, Доме культуры поселка Караванный Оренбургского района, Центре культурного развития Соль-Илецкого городского округа, кинотеатре "Юность" Абдулинского городского округа, кинотеатре "Родина" Бугуруслана, кинотеатре "Мир" Орска и в кинотеатре "Урал" Медногорска, в Доме культуры "Горняк" города Ясного и других. В виртуальных концертных залах выступление Мацуева увидели юные музыканты детских школ искусств, представители сферы культуры и искусства, а также поклонники классической музыки.

Рояльное движение

"Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" продолжатся в понедельник в селах Подколки Бузулукского района, Тоцкое и городе Сорочинске области, где музыкант даст концерты. Во всех муниципальных образованиях он представит инструменты японской фирмы Yamaha. Рояли рассчитаны на практическое использование в течение 50 лет.

"Поездки в сельские территории - это отдельная история, когда приезжает человек такого калибра как Денис Мацуев, это непередаваемо, это может объяснить только тот человек, который вместе с Денисом Леонидовичем что-нибудь сыграет на одной сцене. Мне кажется, это возможность, в первую очередь, для юных талантов, которые могут отобраться в "Новые имена", но даже те, кто не попадает - находиться в одном зале с Денисом Леонидовичем - это дорогого стоит. Это некий стимул и подъем. Самое главное, чтобы дети, молодые таланты приходили и начинали заниматься [музыкой], - считает губернатор Оренбургской области Денис Паслер, который будет сопровождать Мацуева в поездках по региону.

Мацуев представляет рояли в городах и селах Оренбургской области с 2014 года. За это время он побывал с концертами в 23 муниципалитетах региона.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.