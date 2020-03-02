В Приморье реализуется пилотный проект по предоставлению инвалидам социального такси

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Реализация пилотного проекта по обеспечению социальным такси инвалидов I группы и детей-инвалидов началась в Приморье. Региональные власти в 2020 году направят на его внедрение более 70 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте правительства Приморского края.

"Более 70 млн рублей планируют направить в Приморье на обеспечении транспортной доступности для инвалидов I группы и детей-инвалидов. Услуга социального такси в пилотном режиме начнет работу во Владивостоке", - говорится в сообщении.

Воспользоваться услугой смогут льготники, которым необходимо добраться до медицинских учреждений, учреждений медико-социальной экспертизы и социальных организаций. Заявку на такси необходимо оформить в Приморском центре социального обслуживания населения (ПЦСОН) не позднее, чем за два часа до желаемого времени подачи легкового такси. Если инвалид не может передвигаться самостоятельно, то не позднее, чем за 26 часов до нужного времени, следует уведомить специалиста о потребности в дополнительной помощи.

Краевой бюджет берет на себя полную компенсацию разового проезда на такси в пределах Владивостока, не более 10 тыс. рублей в год на одного льготника с учетом сопровождающих лиц. "Услуга предоставляться на основании государственного контракта. То есть заключается контракт на выполнение услуг, и граждане, когда звонят в ПЦСОН за предоставлением им транспортной услуги, приезжает машина компании с которой заключен контракт. Именно за эту поездку предоставляется компенсация за счет средств бюджета", - разъяснили в пресс-службе регионального правительства.

По мнению специалистов министерства труда и социальной политики Приморского края, новая социальная услуга существенно поможет в реализации программы долговременного ухода, предусмотренной национальным проектом "Демография".

О нацпроекте

Региональный проект "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" направлен на оказание системной поддержки и повышение качества жизни приморцев старшего возраста. В частности, запланировано к 2024 году увеличить охват пенсионеров профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, до 70%. До 90% - повысить долю находящихся под диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ предусмотреть до 2025 года финансовую поддержку регионам на создание условий сопровождаемого проживания инвалидов в рамках госпрограммы "Доступная среда". Госпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (образование, культура, транспорт), совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, а также государственной системы медико-социальной экспертизы.