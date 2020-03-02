В Совфеде рекомендовали запретить использование иностранной продукции в нацпроектах

КЕРЧЬ, 2 марта. /ТАСС/. Комитет по безопасности и обороне Совета Федерации рекомендовал правительству запретить использование иностранной продукции при реализации национальных проектов. Об этом в понедельник сообщила член комитета, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди на совещании по правовым и технологическим аспектам диверсификации оборонно-промышленного комплекса России, которое проходит на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.

"Мы рекомендуем расширить перечень мер по защите отечественного производителя и товаров, включая запрет на допуск иностранной продукции для национальных проектов. Мы должны понимать, что национальные проекты находятся на особом контроле и являются прерогативой государства. Мы не должны кормить зарубежных производителей. Если мы это не осознаем, это может очень плачевно закончиться для отечественной экономики. Может быть это кардинально, может быть это резко, но сегодня это в интересах национальной безопасности, и мы настаиваем на том, что необходимо перечень мер по защите отечественного производителя существенно расширить", - сказала Ковитиди.

Ключевые цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в майском указе президента Владимира Путина. Задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 трлн составят внебюджетные источники, а 4,9 трлн - бюджеты регионов. В январе глава департамента Минпромторга Алексей Ученов на круглом столе в Совете Федерации сообщил, что половину государственных закупок при реализации нацпроектов обеспечит отечественная продукция.