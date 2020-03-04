ДВФУ и Третьяковка запустили "Открытый лекторий по искусству" для всех желающих

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и филиал Третьяковской галереи во Владивостоке запустили совместную программу "Открытый лекторий по искусству". Бесплатные лекции по истории искусства, музеологии и другим гуманитарным темам пройдут на культурных и образовательных площадках, сообщается на сайте ДВФУ.

ДВФУ и Государственная Третьяковская галерея в 2020 году открыли образовательную программу "Арт-менеджмент и музейное кураторство". Обучающая программа поможет сформировать кадровый потенциал для крупнейшего музейно-концертного комплекса во Владивостоке, строительство которого инициировал президент России Владимир Путин. Музейный центр объединит работу ведущих российских музеев: Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Русского музея и Музея Востока, а также региональных и зарубежных партнеров. Создание комплекса ведется в рамках национального проекта "Культура".

"Совместную программу "Открытый лекторий по искусству" запустил Дальневосточный федеральный университет и филиал Третьяковской галереи во Владивостоке. Лекции по истории искусства, музеологии, современному искусству и другим гуманитарным темам пройдут на культурных и образовательных площадках. Вход на все события лектория бесплатный", - говорится в сообщении.

Первую лекцию "Актуальные направления гуманитарных исследований" 5 марта прочитает профессор, руководитель Школы культурологии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Виталий Куренной. Программу лектория продолжит дискуссия "Музеология и градознание: Владивосток - Москва". Ее проведут историк искусства, директор музея-усадьбы "Останкино" Геннадий Вдовин и историк, директор Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай. Они расскажут об общественной роли музея в городе и о том, как на его функционирование влияет городская повестка.

Программа дополнительного образования рассчитана на обучение 20 студентов. Условно обучение делится на два блока. Предметы, связанные с историей искусств, будут преподавать специалисты ДВФУ. Блок менеджмента и маркетинга в музейной институции станут вести преподаватели из ведущих московских вузов.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).