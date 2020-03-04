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Виртуальный кинозал появится в Южно-Сахалинске благодаря нацпроекту "Культура"

Его планируют создать на базе дома культуры "Родина"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют в 2020 году в ходе реализации национального проекта "Культура" открыть в Южно-Сахалинске первый в регионе виртуальный концертный кинозал. Об этом в среду сообщается в пресс-релизе правительства региона.

В прошлом году занимавший в то время пост министра культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал работу, которая проводится в регионах в рамках кинофикации. Экс-главу ведомства не устроило количество открытых кинозалов и количество зрителей в них, в связи с этим он порекомендовал усилить работу в этом направлении. В правительстве Сахалинской области ТАСС рассказали, что создание в Южно-Сахалинске виртуального кинозала имеет большое значение для региона из-за его географического положения. Люди на островах не имеют возможности часто выезжать на материк, чтобы посещать важные культурные события. С помощью виртуального кинозала они получат возможность побывать на лучших концертах страны, не покидая пределов региона.

"Виртуальный концертный зал появится в Южно-Сахалинске. В рамках национального проекта "Культура" в этом году в режиме реального времени организуют трансляции концертов", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время ведутся подготовительные работы, в частности проектирование виртуального зала. Предполагается, что он будет создан на базе имеющегося в Южно-Сахалинске дома культуры "Родина". Для этого будет закуплено специальное оборудование - современная акустическая система с высоким качеством звука, видеопроцессор вещания, камеры с беспроводными передатчиками, светодиодный экран. Оборудование предполагает не только качественную трансляцию с нескольких камер в сеть, но и дублирование картинки на экране для зрителей, находящихся непосредственно в зале. Оборудование мобильное, что позволит использовать его в дальнейшем и в других учреждениях культуры, а также на площадях во время городских праздников.

"С помощью виртуального зала у жителей Сахалинской области появится доступ не только к прямой трансляции в хорошем качестве, но и к архивам выступлений ведущих коллективов и исполнителей в лучших залах страны. Новое оборудование создаст у зрителя полную иллюзию присутствия на концертах и спектаклях", - прокомментировали ТАСС в правительстве региона.

Виртуальный концертный зал - масштабный проект Министерства культуры РФ, реализуемый в рамках нацпроекта "Культура". Он предполагает создание равных возможностей для доступа граждан к лучшим образцам академического музыкального искусства. В рамках проекта планируется оснастить существующие в городах России залы современным техническим оборудованием, чтобы транслировать в высоком качестве выступления музыкантов как в прямом эфире, так и в записи. В рамках федерального проекта в городах России до 2024 года будет создано 500 виртуальных концертных залов.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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