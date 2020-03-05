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В двух хабаровских школах создадут центры компетенций для детей с особенностями здоровья

В них ученики смогут освоить навыки работы обувщиком, парикмахером, а также пройти курсы по робототехнике и 3D-моделированию

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Создание центров профессиональных компетенций для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на базе двух коррекционных школ планируется в Хабаровске в 2020 году по нацпроекту. Об этом ТАСС сообщила и.о. министра образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

"В 2020 году на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья в двух краевых коррекционных учреждениях - это школа-интернат №1 для глухих и школа-интернат №2 для слепых и слабовидящих в Хабаровске - будет предоставлена субсидия из федерального и краевого бюджета в размере 15,603 млн рублей. Эти учреждения станут центрами профессиональных компетенций для обучающихся с ОВЗ инклюзивных школ края, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и сетевого взаимодействия", - сказала Хлебникова.

Она сообщила, что на средства, которые выделяются по нацпроекту "Образование", в школах оснастят трудовые мастерские, оборудуют кабинеты для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы. Как пояснила ТАСС начальник отдела специального образования и здоровьесбережения министерства образования и науки Хабаровского края Ольга Мещерякова, в центрах профессиональных компетенций, созданных на базе двух хабаровских коррекционных школ, дети смогут получить навыки работы обувщиком, парикмахером, пройти курсы по робототехнике, 3D-моделированию в зависимости от состояния здоровья. "Предполагаются короткие и более длительные образовательные модули для детей от 14 лет. Практика показывает, что чем раньше начинается профориентационная работа, тем лучше для ребенка", - сказала Мещерякова. В центрах профессиональных компетенций будут оборудованы небольшие рабочие зоны, где дети смогут начать практиковаться по выбранному направлению.

Мещерякова уточнила, что всего по нацпроекту центры профессиональных компетенций до 2024 года создадут в 13 коррекционных школах края, в частности в Амурске, Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Вяземском и других населенных пунктах региона. В этих школах также будет обновляться материальная база. "Основными эффектами реализации мероприятий станет создание современных условий образовательной среды для повышения доступности и качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья, их социальной адаптации и интеграции, успешной самореализации в будущем", - сказала ТАСС Хлебникова.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Развитие материально-технической базы учебных учреждений - одна из задач национального проекта "Образование".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияХабаровский край
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