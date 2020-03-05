В Думе заявили, что более 20 регионов рискуют сорвать сроки создания схемы обращения с ТКО

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Семь регионов до сих пор не приступили к обсуждению территориальной федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), более 20 рискуют сорвать сроки ее создания. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Мы провели анализ на начало марта. Ситуация следующая: 62 субъекта завершили процедуру общественного обсуждения и актуализировали территориальные схемы обращения с отходами, это 73% наших регионов. Еще 16 регионов находятся в стадии обсуждения, это 19%. Семь субъектов до сих пор не приступили к обсуждению схем", - сообщил он на заседании комитета в четверг.

В связи с этим Бурматов выразил опасение по поводу срыва сроков создания федеральной территориальной схемы обращения с ТКО. "В общей сложности у нас 23 субъекта нарушили закон откровенно. Из тех, кто формально требования выполнил, но не выполнил по духу, это еще примерно две третьих субъектов", - отметил он. По словам Бурматова, в этих регионах были обнаружены массовые нарушения в данной сфере.

В феврале глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин сообщил, что федеральная территориальная схема обращения с ТКО, на которой будут отражены все источники мусора, объекты его накопления, переработки, сжигания и мусорные полигоны, должна появиться в марте 2020 года. Создание федеральной схемы обращения с коммунальным мусором на основе региональных схем - один из целевых показателей национального проекта "Экология". Однако в паспорте документа отражен только крайний срок по созданию ее электронной модели - 31 декабря 2020 года. Ревизия территориальных схем регионов должна быть завершена до 31 сентября.