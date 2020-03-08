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В Чечне планируют провести капремонт и реконструкцию четырех домов культуры в 2020 году

Ремонтные работы проведут в рамках нацпроекта "Культура"

ГРОЗНЫЙ, 8 марта. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в 2020 году провести в населенных пунктах республики ремонт и реконструкцию четырех домов культуры в рамках нацпроекта "Культура". Об этом ТАСС сообщил заместитель министра культуры региона Мамед Мадаев.

"Планируем в 2020 году осуществить реконструкцию сельского дома культуры в Шелковском районе, капитальный ремонт в населенных пунктах Итум-Кали, Старогладовская и Закан-Юрт. На эти цели из федерального бюджета планируется привлечь почти 90 млн рублей. У нас очень высокая потребность в реконструкции и строительстве домов культуры, нацпроект позволит перекрыть, но не снимет полностью эту потребность. Чеченская Республика, по сравнению с другими регионами, больше нуждается из-за пережитых военных действий", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, также в 2021 году в столице Чечни планируется построить в рамках нацпроекта центр культурного развития. "В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, будет проведена экспертиза", - добавил Мадаев.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей. Одна из задач нацпроекта - увеличение посещаемости культурных учреждений в регионах РФ.

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