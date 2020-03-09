На Ставрополье до 2025 года пройдут переобучение 6 тыс. жителей старшего возраста

СТАВРОПОЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Около 6 тыс. жителей Ставропольского края станут участниками программы переобучения и повышения квалификации до 2025 года в рамках национального проекта "Демография". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого министерства труда и социальной защиты населения.

"В долгосрочной перспективе до 2025 года планируется, что профессиональное обучение по различным направлениям и специальностям всего пройдут около 6 тыс. граждан старшего возраста. Обучение организуется за счет средств федерального и краевого бюджетов", - сказал собеседник агентства.

Для переобучения около 30 образовательных организаций Ставрополья подготовили более 500 программ. "У граждан старшего поколения востребованными стали такие профессии, как ландшафтный дизайн, сметчик, охранник, кондитер, кассир-контролер, воспитатель дошкольного образования, повар, массажист, графический дизайн, специалист по закупкам, бухгалтер, специалист кадровой службы, экономист по сбыту, оператор котельной, медицинская сестра, специалист менеджмента качества продуктов питания и так далее", - пояснили в министерстве.

К процессу повышения квалификации своих работников подключились и работодатели, затраты на обучение сотрудников компенсирует господдержка. С начала года 15 организаций уже воспользовались такой поддержкой, направив на обучение 358 работников. В прошлом году участниками программы стали сотрудники 561 предприятия края.

"Работодатель или сам работник вправе сами определить будущее направление подготовки, поэтому в крае уже много примеров, когда наши жители меняли коренным образом свой подход к профессии и переучивались с бухгалтера на повара или наоборот. А кто-то давно мечтал получить водительские права, но никак не мог это реализовать. В ряде случаев после обучения работодатель не ищет нового специалиста на вакантное место, а предлагает совмещение по новой приобретенной профессии", - отметили в министерстве.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и состоит из пяти федеральных проектов, в том числе "Старшее поколение", который включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров. Общий бюджет нацпроекта составит 3,1 трлн рублей.