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Орешкин и Решетников вошли в состав рабочей группы совета по нацпроектам

В целом в состав этой группы входят порядка 30 человек

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Решетников и помощник президента Максим Орешкин (до смены состава правительства был министром экономического развития) вошли в состав рабочей группы совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, следует из распоряжения президента от 10 марта 2020 года. Соответствующий документ, который вносит изменения в распоряжение от декабря 2018 года, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в состав рабочей группы вошли заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко (прежде вошел в новый состав правительства), а также замминистра просвещения Виктор Басюк и заместитель директора департамента исследований и методологии аппарата Счетной палаты Гайнулин.

При этом из состава рабочей группы исключаются восемь человек: первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич, первый вице-премьер Андрей Белоусов, аудитор счетной палаты Дмитрий Зайцев, экс-заместитель руководителя аппарата правительства Анатолий Кириенко, заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Кисляков, директор департамента проектной деятельности аппарата правительства Дмитрий Некрасов и заместитель министра просвещения Марина Ракова.

В целом в состав рабочей группы входят порядка 30 человек, группа считается совещательным органом, который рассматривает результаты достижения целевых показателей социально-экономического развития, готовит предложения президенту о дополнительных мерах по реализации указов президента и обеспечивает контроль за достижением ключевых параметров нацпроектов.

Совет также направляет в президиум совета по стратегическому развитию и национальным проектам предложения по корректировке нацпроектов. Высший контроль за исполнением нацпроектов осуществляется на уровне совета при президенте - он собирается несколько раз в год. Президиум совета собирается гораздо чаще, проходит под руководством премьер-министра.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияОрешкин, Максим СтаниславовичРешетников, Максим Геннадьевич
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