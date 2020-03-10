Глава Адыгеи требует от муниципалитетов привлекать бизнес к решению задач нацпроектов

МАЙКОП, 10 марта. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал от властей муниципалитетов республики привлекать бизнес к решению задач по реализации нацпроектов.

"Чтобы достичь целей нацпроектов в сфере экономики, необходимо вовлекать бизнес в решение общих задач, сегодня на муниципальном уровне эта работа недостаточно хорошо отлажена, важно обеспечить открытый диалог с предпринимательским сообществом", - сказал Кумпилов на совещании с членами регионального правительства.

Он напомнил, что власти региона создают комфортные условия для развития бизнеса и реализуют программы господдержки.

"Но именно предприниматели открывают новые производства, создают рабочие места, это и есть основные цели нацпроектов", - отметил глава региона.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона, на совещании Кумпилов также подчеркнул значимость работы по обеспечению граждан качественной и доступной медицинской помощью, особенно в удаленных населенных пунктах. "Речь шла о строительстве новых фельдшерско-акушерских пунктов, должном лекарственном обеспечении и эффективном проведении диспансеризации населения", - сказал собеседник агентства.