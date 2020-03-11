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Трутнев заявил, что вопросы стоимости жилья должны решать региональные власти

Вице-премьер также добавил, что если к земельным участкам подвести за государственный счет инфраструктуру и "прозрачно" выделить их инвесторам, то можно будет избежать повышения цен и коррупции

УЛАН-УДЭ, 11 марта. /ТАСС/. Вопросы, связанные с урегулированием стоимости квадратного метра жилья, должны решаться на региональном уровне. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочего визита в Улан-Удэ.

Ранее Трутнев выражал беспокойство по поводу роста цен на жилье на Дальнем Востоке и поручил главам регионов следить за стоимостью квартир. С началом реализации госпрограммы "Дальневосточная ипотека" заметно вырос спрос на квартиры со стороны населения, в ответ на это застройщики стали постепенно поднимать цены. Строительство нового жилья в регионах ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда", инициированного в 2019 году президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если мы законодательно ограничим цену квадратного метра, то мы столкнемся с тем, с чем мы сталкивались в СССР - с реальной нехваткой жилья. <...> Все вопросы, связанные с землей, инфраструктурой, должны решаться в субъектах РФ", - сказал Трутнев.

По его словам, если к земельным участкам подвести за государственный счет инфраструктуру и "прозрачно" выделить их инвесторам, то можно будет избежать повышения цен и коррупции.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет на приобретение жилья на первичном рынке.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий по стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияБурятия
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