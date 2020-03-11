В Туле открыли "Фабрику процессов" для обучения технологиям бережливого производства

ТУЛА, 11 марта. /ТАСС/. Региональную "Фабрику процессов", на базе которой для предприятий и организаций Тульской области будет организовано обучение технологиям бережливого производства, открыли в среду в Туле в творческом индустриальном кластере "Октава". Она будет доступна на свободной основе всем участникам нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", сообщил на церемонии открытия министр промышленности и науки региона Андрей Платов.

"Сегодня мы открыли новый инструмент нацпроекта - "Фабрику процессов". Не случайно он открыт именно на базе творческого индустриального кластера "Октава", концепция которого направлена на популяризацию деятельности в сфере промышленного производства. <...> "Фабрика процессов" будет доступна на свободной основе всем предприятиям - участникам нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Более того, в перспективе ее аудитория будет расширена, ведь инструменты устранения потерь и повышения эффективности универсальны и могут применяться не только на производстве", - сказал Платов.

Занятия будут проводиться в интерактивной форме, для этого в помещении "Фабрики" установлено простейшее оборудование, имитируются условия работы в цехе. "Перед группой обучающихся стоит задача - под руководством тренеров оптимизировать производственный поток с конкретными, измеримыми показателями эффективности, которые должны повышаться от смены к смене", - отметил старший менеджер по изменениям "Федерального центра компетенций в сфере производительности труда" Игорь Швыков.

Тульская область в 2017 году в числе первых российских регионов вошла в программу повышения производительности труда. Предприятия показали рост показателей в среднем более 10%. Сейчас участниками национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" стали 47 предприятий региона, работающих в сферах обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства. По данным пресс-службы областного правительства, планируется увеличить их количество до 76, при этом рост производительности должны показать не менее 95% участников проекта.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевая цель нацпроекта - ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых не сырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.