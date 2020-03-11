На фестивале в Пскове выступят оркестр Мариинского театра и Русский народный хор

ПСКОВ, 11 марта. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра, академический русский народный хор имени Евгения Попова, а также труппа Имперского русского балета приедут в Псков на единственный в России фестиваль русской музыки, посвященный композиторам Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову. Об этом сообщила в среду ТАСС директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Фестиваль русской музыки пройдет в Псковской области в рамках нацпроекта "Культура". По словам организаторов, фестиваль будет способствовать увеличению охвата населения культурными мероприятиями, что является одной из приоритетных задач нацпроекта.

"Симфонический оркестр Мариинского театра, в этом году они будут участвовать в торжественном открытии фестиваля. Мы работаем с программой "Всероссийские филармонические сезоны", по которой к нам приезжает Рязанский русский народный хор. Программа этого фестиваля яркая, насыщенная. У нас хорошая динамика продаж на все мероприятия фестиваля, псковичей привлекают балетные спектакли, которые проводятся в сопровождении губернаторского симфонического оркестра", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что фестиваль русской музыки пользуется большой популярностью у публики. "В целом, если сравнивать с прошлыми фестивалями, которые проводились несколько лет назад, то фестиваль русской музыки намного превысил порог по приобретаемым билетам и пользуется большой популярностью. Это единственный фестиваль в Псковской области классической музыки и единственный в России фестиваль имени композиторов Римского-Корсакова и Мусоргского", - рассказала Барышникова.

Мероприятия фестиваля пройдут в Псковской областной филармонии с 18 по 25 марта. Он откроется выступлением симфонического оркестра Мариинского театра, дирижером выступит руководитель Псковского губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский. В программе фестиваля также концерт Государственного академического русского народного хора имени Евгения Попова, постановка "Спящая Красавица" в исполнении Имперского русского балета, детский концерт классической музыки "Лебединое озеро" в сопровождении песочной анимации, а также концерт образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ.