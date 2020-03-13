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Телемедицинские комплексы установят в 2020 году во всех ФАПах Тульской области

На эти цели планируется направить около 10 млн рублей

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Тульской области в 2020 году закупит по нацпроекту "Здравоохранение" телемедицинские комплексы для всех 374 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), работающих в регионе. Это позволит организовать оперативное консультирование пациентов врачами районных больниц и диагностических центров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

"В районах области работают 374 фельдшерско-акушерских пункта, в 2020 году для них будут приобретены телемедицинские комплексы. С их помощью по видеосвязи пациенты смогут получать консультации врачей, в том числе врачей узких специальностей, из центральных районных больниц и диагностических центров региона. На закупку комплексов из федерального и областного бюджетов по нацпроекту "Здравоохранение", планируется направить около 10 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Также в 2020 году для оказания обследований и помощи жителям отдаленных сел и деревень задействуют 32 передвижных медицинских комплекса. "Еще два таких комплекса по инициативе губернатора Алексея Дюмина будут закуплены для системы здравоохранения в этом году за счет внебюджетных источников", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в целом по нацпроекту к 2025 году для учреждений первичного звена планируют приобрести более 800 единиц медицинского оборудования. "Это, в том числе, восемь магнитно-резонансных томографов, 12 аппаратов рентгено-компьютерной томографии, более 50 рентген-установок, 22 маммографа, 39 флюорографов и другая медтехника", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.

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Теги
РоссияДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская область
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