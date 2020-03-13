Кировские власти намерены создать в регионе туристический кластер

КИРОВ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области намерены создать в регионе туркластер, что будет способствовать росту туристического потока в регион, также планируется создание IT-кластера, сообщила журналистам министр экономического развития и поддержки предпринимательства региона Наталья Кряжева.

"Прошли обсуждения по созданию туристско-рекреационного кластера, участники высказали свою заинтересованность в его создании. Консолидация усилий предпринимателей в сфере туризма в единый кластер позволит увеличить туристический поток в Кировскую область. Также ведется работа и по разработке IT-кластера. В Кирове у нас есть компании, которые предоставляют свои услуги для международных компаний. Поэтому данное направление также будет востребовано", - сказала Кряжева.

По ее словам, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области составляет более 48 тыс., большая часть из которых это индивидуальные предприниматели.

При этом за последние два года оборот субъектов МСП увеличивается: в 2018 году - на 4%, в 2019-м - на 3%. В 2019 году он составил более 300 млрд рублей. На расширение доступа бизнеса к финансовым ресурсам и популяризацию предпринимательской деятельности в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" с 2019 по 2024 год будет направлено более 1 млрд рублей.