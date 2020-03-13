Мишустин за один день посетил два города Золотого кольца

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин за один день побывал в двух городах Золотого кольца России. Депутат Госдумы Валентина Терешкова прибыла на малую родину в Ярославскую область и составила компанию премьер-министру в Переславле-Залесском.

Корреспондент портала "Будущее России. Национальные проекты" проследил путь премьера по городам Центрального федерального округа.

У Валентины Терешковой недавно был день рождения, герою Советского Союза исполнилось 83 года. Мишустин уже присылал поздравительную телеграмму, но теперь, по прилете в Переславль-Залесский поздравил депутата лично, вручив букет цветов. "Какие бы сложные задачи перед вами ни стояли, вы решаете их блестяще. А главным для вас всегда являются благополучие и интересы людей", - писал премьер в поздравительной телеграмме 6 марта.

10 марта Терешкова предложила на пленарном заседании Госдумы снять ограничения на количество президентских сроков, что позволит вновь избираться на эту должность действующему главе государства. Эта инициатива вошла в законопроект о поправке к Конституции России, который одобрила и Госдума, и Совет Федерации. Сами люди просили ее о такой поправке, рассказала в Переславле-Залесском Терешкова журналистам ВГТРК. "Мы рассмотрели много поправок. Но и много было встреч - не только с избирателями, но и с людьми. И все встречи начинались с того: вы нам, пожалуйста, сохраните Владимира Владимировича. Люди помнят, как он принял нашу страну, в каком состоянии. И, естественно, все как они говорят: нам спокойнее. Мы сейчас спокойны за будущее своих детей. Но нам нужен Владимир Владимирович", - сказала она, отметив, что только лишь рассказала о просьбах людей, "а их много".

На совещании по развитию малых городов Терешкова рассказала об экологической воле ярославцев - предотвратить строительство на берегу Волги целлюлозно-бумажного комбината. Такие производства крайне вредны для экологии в целом и для водоемов в частности. Жителей Переславля-Залесского волнует, что загрязнения от ЦБК попадут в верхнюю часть Волги и к местам отдыха горожан. Премьер не только поддержал депутата, но и поручил скорректировать нормативную базу таким образом, чтобы региональные предприятия могли получать федеральные субсидии для очистки водоема. "Очищение Волги в рамках нацпроекта ["Экология"] - важнейшее мероприятие для всех нас, - сказал он. - Хочу поручить Минстрою до первого мая представить в правительство поправки в правила предоставления субсидий регионам из федерального бюджета и разрешить выделять средства на строительство и реконструкцию очистных сооружений, которые находятся в собственности акционерных обществ". Сейчас субсидии из федерального бюджета могут направляться только на объекты, находящиеся в муниципальной или государственной собственности. А региональные предприятия, которые находятся в стопроцентной собственности субъектов, получить деньги не могут. Очевидно, теперь этот вопрос будет снят.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в свою очередь сообщил: "Люди в Ярославской области почти все против строительства, люди этим водохранилищем живут, там и так уровень воды очень низкий, но рыба-то еще осталась".

Против ЦБК граждане выступали не раз, даже проводили митинги. "Полностью согласен с теми жителями области, которые считают, что заводу здесь не место. Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду, а завод практически не повлияет лучшим образом на экологическую ситуацию в регионе, а ее сильно ухудшит. Правительство однозначно не поддерживает эту идею, я думаю, что мы на этом вопрос закроем", - положил конец дискуссиям премьер.

Региональным властям на совещании Мишустин предложил обращать большее внимание на внешний облик малых городов, "не концентрироваться только на крупных центрах". Но прелесть малых городов в их уникальности. Ее демонстрируют на Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Сегодня призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей и будет удвоен со следующего года. За три года конкурса проекты Ярославской области семь раз становились победителями, а Переславль-Залесский выигрывал дважды. Мишустин вклад региона оценил: "Тут уже не вопрос даже в капиталовложениях, а в том, что люди хотят изменить облик своих малых городов, для того чтобы вернуть туда, может быть, и былую историю".

Глава правительства указал на необходимость организации площадок для спорта и отдыха, а для таких исторических мест и центров туризма, как Переславль-Залесский, еще и новых гостиниц, кемпингов и современной комфортной инфраструктуры. Отдельно премьер поручил разработать концепцию развития экологического туризма в областном национальном парке "Плещеево озеро" и напомнил, что на модернизацию инфраструктуры малых городов в этом году будет выделено 1,5 млрд рублей.

Посещение Костромы

В своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил в приоритет вопросы демографии и здравоохранения. Вместе, по замыслу российских властей, они должны остановить естественную убыль населения, продлить жизнь россиян и увеличить их семьи. Мишустин уже обращал внимание на региональные медицинские проблемы. В Кургане в конце февраля он обратил внимание на старую технику и 40-летнее отсутствие ремонта в местной больнице скорой медицинской помощи.

Костромская больница ремонтировалась в 2011 году (власти потратили на капремонт и оснащение корпусов 130 млн рублей). Но премьер для посещения выбрал самое проблемное, гинекологическое отделение больницы, совместив таким образом вопросы здравоохранения и демографии. Это отделение, оказывающее и плановую, и экстренную, и неотложную помощь, расположено в памятнике архитектуры - здании кожевенного завода Рыльцевых, построенном в середине 18 века.

Историческая принадлежность, правда, не позволяет перестраивать здание, даже организовать в нем лифты и делает смету на его ремонт значительно выше. "Регион с богатейшей историей, хорошим инвестиционным потенциалом по-прежнему пользуется канализацией советских времен, а люди вынуждены лечиться в больницах, построенных еще "при царе-батюшке", без элементарных удобств", - возмутился премьер, открывая совещание в Костроме, и добавил, что "это не просто грустно, это недопустимо".

В итоге отделение гинекологии "наводит мысль о чем угодно, только не о счастливом материнстве", признал премьер, добавив, что решение таких вопросов откладывать нельзя. Еще в больнице в разговоре с главврачом он пообещал выделить 200 млн рублей. На эти деньги будет построен новый корпус, куда и переведут все операционные и процедурные кабинеты гинекологического блока. А в здании бывшего кожевенного завода расположится центр для консультаций и приема пациентов. "Мы договорились, что на проектно-сметную документацию уже сейчас выделим деньги, сразу по приезде все подпишем", - уведомил премьер министра финансов Антона Силуанова.

Открывая второе за день совещание, теперь уже в Костроме, Мишустин призвал участников говорить откровенно. Начали с самой острой проблемы региона - газификации. Премьер обратился к министру энергетики Александру Новаку, который еще недавно обсуждал с нефтяными компаниями ситуацию на мировых рынках, министру финансов и собственно нефтяникам.

"Медленно идет газификация населенных пунктов. 21 век, центр России, это не север, а люди живут здесь без газа в домах. Конечно, это просто непозволительно, такого быть не должно", - сказал Мишустин.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал, что газифицирована только юго-западная часть региона, а 60 тыс. кв. км остаются без газа. Провести газ везде регион даже и не просит, выделяя под проекты отдельные крупные города. Однако в регионе менялись поставщики газа: отношения с ними были хорошими, но, "к сожалению, магистрали не строятся, и это приводит к различным последствиям - и социальным, и экономическим", сказал губернатор. И попросил "Газпром" вернуться к строительству газопровода Галич - Мантурово - Шарья. По словам Новака, в проекте по его строительству практически нет федеральных и региональных денег. В основном это средства застройщика "Газпрома", а также поставщиков газа в регион - "Новатэка" и "Роснефти". "Газпром" подтвердил этот проект", - заверил Новак, добавив, что ветка будет строиться в 2020-2022 годах. Силуанов похвалил регион за рост инвестиционной привлекательности и бизнес-активности.

Что порадовало премьера, так это уровень образования в Костромском государственном университете, куда Мишустин приехал, чтобы обсудить со студентами влияние современных цифровых технологий на систему высшего образования, плюсы и минусы Болонской системы, рассказать о том, какое образование - техническое или гуманитарное - лучше. "Я знаю очень большое количество совершенно замечательных финансистов, экономистов, которые получились из не очень хороших инженеров, но не знаю ни одного даже не очень хорошего инженера, который получился из хорошего финансиста или экономиста", - описал студентам глава кабмина важность технического образования. Он отметил, что техническое высшее образование является конкурентным преимуществом России. Отрицательно Мишустин относится к западной системе образования, считая, что по рейтингам Россия обладает хорошим конкурентным преимуществом.

Премьер порассуждал и на тему образования через программы в интернете. "Ты пойдешь лечиться к врачу, к хирургу, который окончил университет через интернет? И я тоже", - парировал в ответ на соответствующий вопрос студента Мишустин. Потому что главное в обучении - среда, пояснил премьер.

Судя по личным воспоминаниям, с учебной средой у Мишустина было все в порядке. Девушка, которая сказала, что ее "зовут Света", спросила главу правительства, кто главнее в университете - студент или преподаватель. "Ректор", - отрезал Мишустин. Но преподаватели при этом для него были старшими товарищами и наставниками, с которыми можно вместе ходить в походы и заниматься научной работой. "Но ректор все равно главный", - повторил Мишустин. Кстати, в годы учебы Мишустина в Московском станкоинструментальном институте (сейчас "СТАНКИН") ректором был Юрий Соломенцев, который сохранял этот пост более 30 лет и был сыном главы советского правительства при Брежневе Михаила Соломенцева.