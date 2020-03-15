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Центр искусственного интеллекта в Воронеже подготовит в 2020 году 5,2 тыс. IT-специалистов

Центр открыт по инициативе Центрально-Черноземного банка ПАО "Сбербанк", который направил на его оснащение около 7 млн рублей
Руководитель лаборатории ИИ Игорь Замятин Елена Рузанова/ТАСС
Описание
Руководитель лаборатории ИИ Игорь Замятин
© Елена Рузанова/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 15 марта. /ТАСС/. Центр искусственного интеллекта (ИИ) начал работу в Воронежском государственном университете (ВГУ), который поможет в 2020 году подготовить в регионе по нацпроекту "Цифровая экономика" 5,2 тыс. IT-специалистов. Об этом сообщил в воскресенье на открытии центра ИИ руководитель департамента цифрового развития Воронежской области Дмитрий Проскурин.

"В национальном проекте "Цифровая экономика" одним из ключевых проектов является проект "Кадры для цифровой экономики", по которому в 2020 году в регионе необходимо подготовить 5 200 специалистов в сфере IT-технологий. Открытие в ВГУ центра искусственного интеллекта позволит выполнить поставленные перед регионом задачи", - сказал Проскурин.

Инновации в цифровой экономике

Центр ИИ открыт по инициативе Центрально-Черноземного банка ПАО "Сбербанк", который направил на его оснащение порядка 7 млн рублей. Как добавил на открытии центра ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, в регионе с помощью губернатора Александра Гусева создается научно-образовательный центр (НОЦ) с рабочим названием "Цифровые инновации в экономике". "Открытие лаборатории искусственного интеллекта является прямым шагом Сбербанка к участию в нем. Мы также подписали соглашение с холдингом "Росэлектроника", который также будет работать в НОЦ", - сказал Ендовицкий.

По его словам, в ВГУ создан суперкопьютерный центр мощностью 39 терафлопс, который наряду с центром искусственного интеллекта Сбербанка объединяет лаборатории Новолипецкого металлургического комбината, лабораторию по робототехнике и мехатронике и другие.

Как отметил руководитель лаборатории ИИ Игорь Замятин, в ВГУ студентам предлагают для изучения программы по системам компьютерного зрения, по поддержке принятия решения, по обработке естественного языка, предикативной (предсказательной) аналитике, по распознаванию синтеза речи, машинному обучению в финансах. С их помощью студенты ВГУ сейчас разрабатывают программы по прогнозированию повторных инфарктов и по распространению метастазов при онкологическом заболевании, по прогнозированию задержек авиарейсов и другие.

Узнать о произведении искусства

"Например, наши студенты предложили программу для мобильных устройств - чат-бот Masterpiece, ставший призером Международного IT-конкурса цифровых разработок IT Challenge. Это приложение для мобильного телефона, созданное вместе с компанией Surf: в музее вы подходите к картине, фотографируете ее на телефон, а программа распознает по фотографии произведения искусства, находит вам в базе данных информацию о нем и об авторе, а вы также можете задавать ей речевые вопросы и в режиме беседы получать ответы", - пояснил Замятин.

Стать лидером с IT-кластером

Зампредседателя Центрально-Черноземного банка ПАО "Сбербанк" Александр Закурдаев на открытии центра добавил, что потребность в специалистах по искусственному интеллекту велика. "Мы готовы брать [выпускников ВГУ] оптом, причем не только для работы в Воронеже, но и в Москве, и в других регионах, потому что у Сбербанка потребность в IT-специалистах измеряется тысячами... Студенты смогут в новой лаборатории повысить свои навыки и попробовать создать модели, которые превратятся в стартапы и принесут доходы государству, помогут нам обрести лидерство в технологиях с учетом региональной специфики, а Воронежской области - стать лидером со своим IT-кластером в России и в мире, потому что сегодня здесь занимаются уникальными, штучными вещами", - сказал Закурдаев.

О нацпроекте

В нацпроект "Цифровая экономика" включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

О Воронежском госуниверситете

Воронежский госуниверситет - один из старейших вузов Черноземья, в 2018 году ему исполнилось 100 лет. Вуз сотрудничает со 120 университетами мира, ведет обучение 11 языкам, в его составе 16 научно-исследовательских лабораторий, организованных совместно с Российской академией наук, в нем обучается свыше 21 тыс. студентов. Имеет одну из крупнейших в России научных библиотек, насчитывающую более 3 млн книг и документов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияВоронежская областьГусев, Александр Викторович
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