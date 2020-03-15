В КЧР на нацпроект "Здравоохранение" в 2020 году будет выделено более 700 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 15 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) намерены направить на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" на территории региона в 2020 году более 700 млн рублей. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения КЧР.

"Министр здравоохранения Казим Шаманов рассказал о планах по реализации национального проекта "Здравоохранения" в КЧР, на которые предусмотрены более 700 млн рублей на 2020 год", - говорится в сообщении.

Как рассказали ранее в министерстве, в 2020 году по нацпроекту "Здравоохранение" в 14 медицинских учреждениях Карачаево-Черкесии будут внедрены бережливые технологии. По новой системе в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионе уже работают восемь медицинских учреждений, в том числе Урупская, Усть-Джегутинская, Хабезская, Зеленчукская центральные районные больницы, а также республиканская детская многопрофильная больница, республиканский противотуберкулезный диспансер, Черкесская городская поликлиника и фельдшерско-акушерский пункт аула Малый Зеленчук. Всего 25 лечебно-профилактических учреждений республики перейдут на систему бережливые технологии до 2024 года.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.