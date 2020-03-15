В финале конкурса "Учитель будущего" примут участие 12 команд из Юга России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Команды из Краснодарского края, Волгоградской, Ростовской, Астраханской области, а также из Республики Крым примут участие в финале профессионального конкурса "Учитель будущего", который входит в платформу "Россия - страна возможностей" и реализуется по нацпроекту "Образование". Об этом сообщили в воскресенье организаторы конкурса по итогам окружного полуфинала, который проходил с 13 по 15 марта в Ростове-на-Дону.

"По итогам полуфинала были определены 12 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса "Учитель будущего". Финалистами стали четыре команды из Краснодарского края, три команды из Волгоградской области, по две команды из Ростовской и Астраханской областей, а также одна команда из Республики Крым", - приводятся в сообщении слова руководителя направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия - страна возможностей" Антона Серикова.

Всего на полуфинале в Ростове-на-Дону собрались 52 команды педагогов из шести регионов Южного федерального округа: 19 команд от Краснодарского края, 16 команд от Волгоградской области, девять команд от Ростовской области, четыре команды от Астраханской области, три команды из Республики Крым и одна команда из Севастополя. Кроме того, в полуфинале конкурса принимали участие две студенческие команды Южного федерального университета.

По данным организаторов, из общего числа участников полуфинала 37% конкурсантов работают в сельских школах Южного федерального округа.

Первый всероссийский конкурс учительских команд "Учитель будущего" был запущен 19 ноября 2019 года при поддержке Минпросвещения РФ. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель - поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе мастерской управления "Сенеж" - образовательного центра АНО "Россия - страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.