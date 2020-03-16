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Обновленный дом культуры в амурском селе Толстовка отроют до конца года

В здании заменят кровлю и электропроводку, отремонтируют крыльцо и установят пандус

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 марта. /ТАСС/. Капитальный ремонт в доме культуры в селе Толстовка Амурской области завершится до конца 2020 года. Здание отремонтируют в рамках нацпроекта "Культура", сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Капитального ремонта в доме культуры не было с момента его основания в 1963 году. До этого в культурном учреждении делали только косметический ремонт и латали крышу. В этом году кровлю заменят полностью, отремонтируют крыльцо, сделают пандус, заменят электричество и приведут в порядок стены и полы", - пояснили в пресс-службе.

Все работы обойдутся в 24 млн рублей, деньги на капремонт выделены из федерального, областного и муниципального бюджетов. В обновленное здание вернутся танцевальный клуб "Незабудки", вокальная студия "Сударушка" и другие танцевальные и вокальные кружки, а также начнут проводить концерты и мастер-классы.

"Благодаря национальному проекту мы выводим оснащение культурных учреждений области и на принципиально новый уровень и "доставляем" культуру в самые отдаленные уголки Приамурья. Например, в прошлом году в рамках нацпроекта мы закупили шесть мобильных автоклубов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" и действует с начала 2019 года. Всего на его мероприятия в России до 2024 года планируется выделить 113,5 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий Александрович
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