Новую школу откроют в городе Усмань Липецкой области в 2020 году

ЛИПЕЦК, 16 марта. /ТАСС/. Новую школу на 800 учащихся построят в рамках нацпроекта "Образование" в городе Усмань Липецкой области с населением около 20 тыс. человек. Она откроется в сентябре этого года, сообщил журналистам в понедельник глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Учебное заведение рассчитано на 800 мест и будет соответствовать всем современным требованиям", - сказал он.

По словам Артамонова, в школе буду учиться в двух блоках: в основном - 560 человек, в блоке начального образования - 240 учеников. В школе будет два спортивных зала, игровая комната, группа продленного дня, помещение для хореографической студии, тир и тренажерный зал. "Отдельно проектом предусмотрен бассейн", - отметил глава региона.

В пресс-службе областной администрации отметили, что стоимость строительства составляет 707 млн рублей. Учеников примут уже 1 сентября 2020 года. "В коридорах предусмотрена грифельная поверхность стен, что создаст "эффект школьной доски", это позволит сделать процесс обучения более увлекательным", - отметили в пресс-службе.

Артамонов подчеркнул, что подобные проекты имеют для региона большое значение. "Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее началось строительство школ и в других населенных пунктах региона, дети должны получать образование в комфортных условиях", - сказал он.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.