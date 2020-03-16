В Светлограде в 2020 году благоустроят главную городскую площадь

ПЯТИГОРСК, 16 марта. /ТАСС/. Площадь 50 лет Октября благоустроят в Светлограде Ставропольского края по национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2020 году. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе министерства дорожного строительства и транспорта региона.

"В этом году благоустроят Площадь 50 лет Октября в городе Светлограде. Работы проходят в рамках реализации госпрограммы "Формирование современной городской среды". Площадь расположена в центральной части города, это чуть ли не единственное место, где жители и гости города могут отдохнуть, прогуляться и поучаствовать в культурно-массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что долгие годы ремонтные работы на площади не проводились. В рамках проекта планируется заменить тротуарную плитку и бордюры на пешеходных дорожках, обновят освещения, установят новые лавочки и урны, а также обустроят велопарковки. Обновят и старый фонтан, который после ремонта будет светомузыкальным.

"Благодаря работам по благоустройству общественная территория станет современным, комфортным и многофункциональным пространством", - приводятся в сообщении слова министра Евгения Штепы.

Губернатор края поручил дополнительно направить на проведение работ по благоустройству территорий еще 700 млн рублей из федерального гранта, полученного регионом. Благоустроить общественные территории планируется не только в городах, но и в селах.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.