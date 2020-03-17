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В Магаданской области открылся чемпионат для людей с инвалидностью "Абилимпикс-2020"

В нем участвуют 95 человек

ТАСС, 17 марта. Соревнования третьего регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2020" начались во вторник в Магадане, сообщил ТАСС представитель правительства региона.

"Чемпионат стартовал сегодня утром. В нем принимают участие 95 человек. В прошлом году их было 85. Приятно видеть, что количество участников растет", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что церемонию открытия, на которой должны были присутствовать 300 человек, пришлось отменить для противодействия распространению коронавируса.

По информации областных властей, в этом году участники будут соревноваться в 13 компетенциях: швея, столярное дело, ландшафтный дизайн, обработка текста, бисероплетение, художественное вышивание, слесарное дело, портной, вязание крючком, вязание спицами, ремонт обуви, облицовка плиткой, мебельщик. В работе чемпионата примут участие 70 экспертов, которые прошли специальную подготовку и имеют опыт по проведению соревнований в рамках конкурсов "Абилимпикс".

Состязания завершатся 20 марта. В этот же день будут объявлены имена победителей, которые в декабре смогут отправиться на национальный этап чемпионата в Москву.

В Магаданской области первые соревнования чемпионата "Абилимпикс" прошли в 2018 году по девяти компетенциям. Тогда в них приняли участие 49 человек. В прошлом году на пятом национальном чемпионате в Москве студент магаданского горно-строительного колледжа Денис Холодинин занял второе место в компетенции "мебельщик" и вошел в сборную России. Стартовый состав в 2021 году поедет на международный чемпионат "Абилимпикс", который впервые пройдет в Москве.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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