Фирма из Казани проведет рекультивацию свалки в Кировской области до 31 октября

КИРОВ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области определили подрядчиков для реализации проекта по рекультивации свалки в Вахрушах, работы до 31 октября 2020 года выполнит казанская фирма "ТНСтрой", сообщается во вторник на сайте правительства области.

По данным ведомства, свалка в поселке Вахруши под Кировом эксплуатировалась на протяжении 39 лет - с 1975 по 2014 годы, за это время на площади около семи гектаров было накоплено 91 тыс. кв. м отходов. Свалка была закрыта в 2014 году.

"Заключены муниципальные контракты на рекультивацию свалки в поселке Вахруши Слободского района в 2020 году. Работы запланированы в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". В ходе аукционов определены подрядчики на выполнение работ по рекультивации свалки и осуществлению строительного контроля, общая стоимость работ составит более 50 млн рублей. Срок исполнения работ по всем контрактам - 31 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Работы по рекультивации свалки будет выполнять казанская компания "ТНСтрой", контролировать строительные работы будет кировский "ЦентрГео Технологий", а авторский надзор за реализацией проекта передается разработчику проектной документации - чебоксарской научно-проектной организации "Проектор", уточнили в правительстве.

По словам министра охраны окружающей среды Аллы Албеговой, всего в рамках федерального проекта "Чистая страна" запланированы работы по рекультивации свалки в Вахрушах, а также пяти свалок в черте Кирова, Слободского, Омутнинска, Лузы и Малмыжа, будет проводиться. Изначально свалку в Вахрушах планировали рекультивировать в 2024 году, но в 2019 году была готова проектно-сметная документация, а также получены необходимые заключения государственных экспертиз, поэтому работы удалось перенести на 2020 год.

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019 по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". На исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить из федерального бюджета 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.