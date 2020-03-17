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На строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в КЧР выделят 219 млн рублей

Возведение объекта планируется завершить в 2021 году

ЧЕРКЕССК, 17 марта. /ТАСС/. Строительство дома-интернат для престарелых и инвалидов на 122 места в Черкесске планируется завершить до конца 2021 года, для проведения работ выделено 219 млн рублей. Об этом сообщили во вторник в Министерстве труда и социального развития Карачаево-Черкесии (КЧР).

"Для завершения строительства дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов на 122 места в городе Черкесске в 2020 году из федерального бюджета в рамках национального проекта "Демография" будут выделены средства в объеме 219 млн рублей. Ввод объекта планируется в декабре 2021 года", - рассказали в министерстве.

Ранее в пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии сообщили, что дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов будет построен для стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в республике.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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