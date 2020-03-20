В Ферапонтовом монастыре под Вологдой построят смотровые площадки, тропы и гостиницу

ВОЛОГДА, 20 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Село Ферапонтово Вологодской области, где расположен Ферапонтов монастырь с росписями Дионисия, благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда". Там создадут смотровые площадки, пешеходные тропы, парковку, а также гостиницу с кафе, рассказал ТАСС глава Ферапонтовского сельского поселения Андрей Тюляндин.

Ансамбль Ферапонтова монастыря XV-XVII веков - единственный в Вологодской области и один из 29 в России объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В его храме Рождества Богородицы сохранились уникальные настенные фрески великого русского художника конца XV века Дионисия.

"Наш проект благоустройства села Ферапонтово "Русская Фиваида на Севере" победил во всероссийском конкурсе проектов малых городов и исторических поселений. На него выделен федеральный грант в 44,5 млн рублей в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", еще 12,5 млн рублей - из областного бюджета, порядка 10,5 млн рублей вложат инвесторы. Благоустроим главную площадь, построим несколько смотровых площадок с видами на монастырь, на пути к нему заменим асфальт и капитально отремонтируем старый деревянный мост. Впервые в селе появятся пешеходные тропы и спуски к озеру Бородаевское. Инвесторы гарантируют завершить строительство гостиницы и кафе, которых очень не хватает туристам", - рассказал глава поселения.

По его словам, проект рассчитан на 2020-2021 годы, в этом году планируется подготовить проектно-сметную документацию, в декабре заключить договор с подрядчиком на выполнение работ в 2021 году. Проект потребует особого внимания, поскольку работы планируются близ объекта Всемирного наследия, имеется культурный слой и проводятся научные изыскания.

Заявленные в проекте 10,5 млн рублей частных инвестиций подтверждены гарантийными письмами инвесторов. Это все те организации, чьи объекты расположены на главной сельской площади, рассказал Тюляндин. Так, Кирилловское райпо (районное потребительское общество) и местное предприятие "Куракинская керамика" пообещади, что приведут в порядок фасады своих зданий, чтобы они были в едином стиле и при этом соответствовали жестким требованиям ЮНЕСКО к охранным зонам памятников. Жилищно-коммунальное предприятие гарантировало замену всех коммуникаций перед укладкой асфальта и обустройством пешеходных дорожек, чтобы потом ничего не портить.

"Владельцы частной гостиницы подтвердили, что в ближайшие два года вложат 4,5 млн рублей и откроют гостиницу на 18-30 человек и кафе. В деревянном стиле, комфортабельные номера. Кафе нам очень нужно, все туристы обращают на это внимание в своих отзывах, что негде присесть, перекусить и отдохнуть", - отметил Тюляндин.

Под сводами монастыря

Ферапонтовское поселение насчитывает 134 населенных пункта, где постоянно проживают 1,8 тыс. человек, еще около пяти тысяч дачников приезжают на лето. Село Ферапонтово - центральная усадьба всех деревень, там около 200 домов и порядка 450 жителей, есть школа на 105 человек, детский сад на 30 детей, почта, медпункт, небольшая пилорама, но главный работодатель - монастырь.

Если туристов со всего мира привлекает в Ферапонтово ансамбль монастыря, то для сельчан место притяжения - центральная площадь села, она и будет приведена в порядок. Здесь находится центральный магазин Кирилловского райпо, а также культурно-административный центр, в котором есть медпункт, участковый полицейский, библиотека, дом культуры и администрация села. Расположенный поблизости старый и заброшенный дом культуры планируется превратить в Центр ремесел и выставочный зал для художников, ремесленников и многочисленных творческих людей, которых привлекает Ферапонтово.

Ежегодно сюда приезжает порядка 100 тыс. туристов. Благоустройство позволит увеличить турпоток на 40%. "Но самое важное - не будет так стыдно за территорию вокруг монастыря, которая находится в упадке еще с советских времен. Годовой бюджет поселения - это 10 млн рублей, самим нам этот проект никогда не потянуть, а благодаря нацпроекту он будет реализован", - подытожил глава поселения.